В Тюмени электрогазосварщикам обещают зарплату 300 тысяч рублей

03 декабря 2022 в 02:30 Размер текста - 17 +

В Тюмени открыта вакансия для электрогазосварщиков с зарплатой 300 тысяч рублей в месяц Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени ищут на работу электрогазосварщиков. Работодатель предлагает зарплату 300 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по поиску работы hh.ru. «Вакансия: бригада электрогазосварщиков. Зарплата: 300 тысяч рублей на руки», — написано в объявлении. Работодатель также отметил, что опыт работы для него не важен. Главное требование к будущим сотрудникам — изготовить 883 конуса за месяц. Условия работы: вахтовый метод работы с проживанием в вагон-городе, на территории которого есть столовая и баня. Ранее URA.RU сообщало, что тюменским токарям за вахту предлагают зарплату до 280 тысяч рублей. Работать придется в Приморском крае.

В Тюмени ищут на работу электрогазосварщиков. Работодатель предлагает зарплату 300 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по поиску работы hh.ru. «Вакансия: бригада электрогазосварщиков. Зарплата: 300 тысяч рублей на руки», — написано в объявлении. Работодатель также отметил, что опыт работы для него не важен. Главное требование к будущим сотрудникам — изготовить 883 конуса за месяц. Условия работы: вахтовый метод работы с проживанием в вагон-городе, на территории которого есть столовая и баня. Ранее URA.RU сообщало, что тюменским токарям за вахту предлагают зарплату до 280 тысяч рублей. Работать придется в Приморском крае.