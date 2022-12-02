В Тюмени электрогазосварщикам обещают зарплату 300 тысяч рублей

В Тюмени ищут на работу электрогазосварщиков. Работодатель предлагает зарплату 300 тысяч рублей в месяц. Соответствующее объявление опубликовано на сайте по поиску работы hh.ru.
«Вакансия: бригада электрогазосварщиков. Зарплата: 300 тысяч рублей на руки», — написано в объявлении.
Работодатель также отметил, что опыт работы для него не важен. Главное требование к будущим сотрудникам — изготовить 883 конуса за месяц. Условия работы: вахтовый метод работы с проживанием в вагон-городе, на территории которого есть столовая и баня.
Ранее URA.RU сообщало, что тюменским токарям за вахту предлагают зарплату до 280 тысяч рублей. Работать придется в Приморском крае.
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