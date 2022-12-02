02 декабря 2022

Госдеп США: Сноуден давно был предан России

© Служба новостей «URA.RU»
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В Госдепе США уверены, что Эдвард Сноуден давно предан России Фото:

Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден давно предан ценностям России. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы в курсе сообщений о том, что Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Единственная вещь в том, что господин Сноуден давно показывал преданность России», — передает слова Неда Прайса ТАСС. При этом Госдепе США сообщают, что не могут подтвердить информацию о получении бывшего агента ЦРУ российского гражданства.

Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин 26 сентября подписал указ, в котором сказано, что Эдвард Сноуден получил гражданство РФ. Также агентство сообщало, что бывший агент ЦРУ принял присягу и получил российский паспорт.

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Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден давно предан ценностям России. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Мы в курсе сообщений о том, что Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Единственная вещь в том, что господин Сноуден давно показывал преданность России», — передает слова Неда Прайса ТАСС. При этом Госдепе США сообщают, что не могут подтвердить информацию о получении бывшего агента ЦРУ российского гражданства. Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин 26 сентября подписал указ, в котором сказано, что Эдвард Сноуден получил гражданство РФ. Также агентство сообщало, что бывший агент ЦРУ принял присягу и получил российский паспорт.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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