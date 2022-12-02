Госдеп США: Сноуден давно был предан России

03 декабря 2022 в 02:06 Размер текста - 17 +

В Госдепе США уверены, что Эдвард Сноуден давно предан России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден давно предан ценностям России. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Мы в курсе сообщений о том, что Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Единственная вещь в том, что господин Сноуден давно показывал преданность России», — передает слова Неда Прайса ТАСС. При этом Госдепе США сообщают, что не могут подтвердить информацию о получении бывшего агента ЦРУ российского гражданства. Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин 26 сентября подписал указ, в котором сказано, что Эдвард Сноуден получил гражданство РФ. Также агентство сообщало, что бывший агент ЦРУ принял присягу и получил российский паспорт.

Бывший агент ЦРУ Эдвард Сноуден давно предан ценностям России. Об этом сообщил глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. «Мы в курсе сообщений о том, что Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Единственная вещь в том, что господин Сноуден давно показывал преданность России», — передает слова Неда Прайса ТАСС. При этом Госдепе США сообщают, что не могут подтвердить информацию о получении бывшего агента ЦРУ российского гражданства. Ранее URA.RU рассказывало, что президент России Владимир Путин 26 сентября подписал указ, в котором сказано, что Эдвард Сноуден получил гражданство РФ. Также агентство сообщало, что бывший агент ЦРУ принял присягу и получил российский паспорт.