Пригожин неожиданно отреагировал на новые меры США в отношении ЧВК «Вагнер»

Пригожин призвал CNN изучить отчет о деятельности группы Вагнера в ЦАР

03 декабря 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин ответил на сообщение США о внесении ЧВК «Вагнер» в список организаций, вызывающих озабоченность Фото: Михаил Метцель/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бизнесмен Евгений Пригожин призвал журналистов CNN ознакомиться с отчетом об отсутствии насилия со стороны русских в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Такое заявление он сделал, комментируя информацию о том, что Госдеп США внесли частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список вызывающих озабоченность организаций. По его словам, необходимо «просто открыть глаза и прочитать». «Что касается ЦАР, вы можете ознакомиться с одним из наших многочисленных отчетов об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР. Все, что вам необходимо сделать, это просто открыть глаза и прочитать», — цитирует слова Пригожина американский телеканал CNN. Запрос журналистов опубликован в telegram-канале « Пресс-служба Пригожина». Он отметил, что в частной военной компании работают граждане различных стран, различных национальностей и различных вероисповеданий. «У нас есть христиане, католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи и так далее». Ранее стало известно, что США внесли группу Вагнера в список вызывающих озабоченность организаций. Об этом сообщили в американском госдепартаменте. Также в Белом доме обсуждают вопрос о признании Вагнера террористической организацией. Законопроект об этом внесен в Конгресс США, передает «Национальная служба новостей». Позже Пригожин заявил, что группа не подпадает под критерии отнесения организации к террористической. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бизнесмен Евгений Пригожин призвал журналистов CNN ознакомиться с отчетом об отсутствии насилия со стороны русских в Центральноафриканской Республике (ЦАР). Такое заявление он сделал, комментируя информацию о том, что Госдеп США внесли частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список вызывающих озабоченность организаций. По его словам, необходимо «просто открыть глаза и прочитать». «Что касается ЦАР, вы можете ознакомиться с одним из наших многочисленных отчетов об отсутствии какого-либо насилия со стороны русских в ЦАР. Все, что вам необходимо сделать, это просто открыть глаза и прочитать», — цитирует слова Пригожина американский телеканал CNN. Запрос журналистов опубликован в telegram-канале «Пресс-служба Пригожина». Он отметил, что в частной военной компании работают граждане различных стран, различных национальностей и различных вероисповеданий. «У нас есть христиане, католики, протестанты, мусульмане, буддисты, иудеи и так далее». Ранее стало известно, что США внесли группу Вагнера в список вызывающих озабоченность организаций. Об этом сообщили в американском госдепартаменте. Также в Белом доме обсуждают вопрос о признании Вагнера террористической организацией. Законопроект об этом внесен в Конгресс США, передает «Национальная служба новостей». Позже Пригожин заявил, что группа не подпадает под критерии отнесения организации к террористической.