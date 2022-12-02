США внесли ЧВК «Вагнер» в список организаций, вызывающих озабоченность

США внесли частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список вызывающих озабоченность организаций. Об этом сообщили в американском госдепартаменте.
«Помимо российского „Вагнера“ в список „организаций, вызывающих особую озабоченность“ за „их действия в Центральноафриканской Республике“ вошли нигерийская экстремистская группировка Боко Харам, группировка Хуситов, исламистская группировка Хайят Тахрир аш-Шам (организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ), ряд подразделений „Исламское государство“ (запрещенная в мире международная террористическая организация)», — сообщили в госдепартаменте США, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность признания группы Вагнера террористической организацией. Законопроект об этом уже внесен в Конгресс США, передпет «Национальная служба новостей». По словам бизнесмена Евгения Пригожина, деятельность Вагнера не подпадает под критерии отнесения организации к террористической.
* Хайят Тахрир аш-Шам — организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ;
* «Исламское государство» — запрещенная в мире международная террористическая организация.
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США внесли частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» в список вызывающих озабоченность организаций. Об этом сообщили в американском госдепартаменте. «Помимо российского „Вагнера“ в список „организаций, вызывающих особую озабоченность“ за „их действия в Центральноафриканской Республике“ вошли нигерийская экстремистская группировка Боко Харам, группировка Хуситов, исламистская группировка Хайят Тахрир аш-Шам (организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ), ряд подразделений „Исламское государство“ (запрещенная в мире международная террористическая организация)», — сообщили в госдепартаменте США, передает РИА Новости. Ранее стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность признания группы Вагнера террористической организацией. Законопроект об этом уже внесен в Конгресс США, передпет «Национальная служба новостей». По словам бизнесмена Евгения Пригожина, деятельность Вагнера не подпадает под критерии отнесения организации к террористической. * Хайят Тахрир аш-Шам — организация внесена в список экстремистов и террористов и запрещена в РФ; * «Исламское государство» — запрещенная в мире международная террористическая организация.