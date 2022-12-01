Пригожин оценил намерения США признать ЧВК «Вагнер» террористической организацией

02 декабря 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

Евгений Пригожин считает, что деятельность США подпадает под критерии терроризма Фото: Михаил Метцель/ТАСС новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о намерении США признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией. По его словам, деятельность группы Вагнера не подпадает под критерии отнесения организации к террористической. «Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК „Вагнер“ ни под один из этих критериев не подпадает», — цитирует Пригожина газета «Ведомости». По его словам, деятельность США полностью под эти критерии подходит. Ранее стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщило агентство Bloomberg. До этого Пригожин объявил Европарламент «распущенным» из-за сообщения американского издания Politico о намерении депутатов Европарламента признать ЧВК «Вагнер» террористами.

Бизнесмен Евгений Пригожин прокомментировал информацию о намерении США признать частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер» террористической организацией. По его словам, деятельность группы Вагнера не подпадает под критерии отнесения организации к террористической. «Что касается критериев отнесения организации к террористической (согласно регулированию США), там имеется три пункта и девять подпунктов, в которых подробно описано, кто есть террорист. ЧВК „Вагнер“ ни под один из этих критериев не подпадает», — цитирует Пригожина газета «Ведомости». По его словам, деятельность США полностью под эти критерии подходит. Ранее стало известно, что в Белом доме рассматривают возможность признания ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Об этом сообщило агентство Bloomberg. До этого Пригожин объявил Европарламент «распущенным» из-за сообщения американского издания Politico о намерении депутатов Европарламента признать ЧВК «Вагнер» террористами.