Bloomberg: власти США обсуждают возможность признания ЧВК «Вагнера» террористической организацией

30 ноября 2022 в 01:33 Размер текста - 17 +

В США обсуждают вопрос о признании ЧВК «Вагнер» террористической организацией, чтобы контролировать активы компании Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Белом доме рассматривают возможность признания частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» террористической организации. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Администрация [президента США Джо] Байдена взвешивает, следует ли называть российскую группу Вагнера иностранной террористической организацией», — пишет Bloomberg, ссылаясь на два осведомленных источника. Один из собеседников уточнил, что окончательное решение по этому вопросу в настоящее время не принято. Как пишет агентство, присваивая той или иной организации статус террористической структуры, Вашингтон наделяет себя правом осуществлять уголовное преследование за лицами, входящими в эту организацию. Такая мера также позволит контролировать международные активы организации по всему миру. В Белый дом направлен соответствующий запрос, ответ на который в настоящее время не поступил, сообщает Bloomberg. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как разные структуры, в том числе ЧВК «Вагнера» принимают участие в СВО. Ране URA.RU, ссылаясь на свой источник сообщало, что США прислали на Украину американских бойцов, чтобы остановить ЧВК «Вагнер».

В Белом доме рассматривают возможность признания частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» террористической организации. Об этом сообщило агентство Bloomberg. «Администрация [президента США Джо] Байдена взвешивает, следует ли называть российскую группу Вагнера иностранной террористической организацией», — пишет Bloomberg, ссылаясь на два осведомленных источника. Один из собеседников уточнил, что окончательное решение по этому вопросу в настоящее время не принято. Как пишет агентство, присваивая той или иной организации статус террористической структуры, Вашингтон наделяет себя правом осуществлять уголовное преследование за лицами, входящими в эту организацию. Такая мера также позволит контролировать международные активы организации по всему миру. В Белый дом направлен соответствующий запрос, ответ на который в настоящее время не поступил, сообщает Bloomberg. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Как разные структуры, в том числе ЧВК «Вагнера» принимают участие в СВО. Ране URA.RU, ссылаясь на свой источник сообщало, что США прислали на Украину американских бойцов, чтобы остановить ЧВК «Вагнер».