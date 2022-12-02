02 декабря 2022

В Екатеринбург вернулась бюджетная арабская авиакомпания. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт
Прямые рейсы из Екатеринбурга будут выполнятся до четырех раз в неделю Фото:

К выполнению полетов, из екатеринбургского международного аэропорта Кольцово, приступил бюджетный авиаперевозчик из Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabia. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

«3 декабря арабский авиаперевозчик совершил свой первый полет по маршруту Шарджа (ОАЭ) — Екатеринбург — Шарджа (ОАЭ). Мы ценим, что авиаперевозчик принял решение о возвращении в Екатеринбург и возобновлении своих рейсов», — рассказали в пресс-службе.

Полеты на «Airbus A320» будут выполняться до четырех раз в неделю. Приобрести билеты и узнать подробности о рейсах можно на сайте авиаперевозчика.

Ранее URA.RU сообщало о новых рейсах из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты. Прямые рейсы начнут курсировать в Абу-Даби с конца декабря.

Арабский лоукостер Air Arabia
Фото:

Все главные новости Екатеринбурга и Свердловской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/EkatskoeChtivo

К выполнению полетов, из екатеринбургского международного аэропорта Кольцово, приступил бюджетный авиаперевозчик из Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabia. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «3 декабря арабский авиаперевозчик совершил свой первый полет по маршруту Шарджа (ОАЭ) — Екатеринбург — Шарджа (ОАЭ). Мы ценим, что авиаперевозчик принял решение о возвращении в Екатеринбург и возобновлении своих рейсов», — рассказали в пресс-службе. Полеты на «Airbus A320» будут выполняться до четырех раз в неделю. Приобрести билеты и узнать подробности о рейсах можно на сайте авиаперевозчика. Ранее URA.RU сообщало о новых рейсах из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты. Прямые рейсы начнут курсировать в Абу-Даби с конца декабря.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...