К выполнению полетов, из екатеринбургского международного аэропорта Кольцово, приступил бюджетный авиаперевозчик из Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabia. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
«3 декабря арабский авиаперевозчик совершил свой первый полет по маршруту Шарджа (ОАЭ) — Екатеринбург — Шарджа (ОАЭ). Мы ценим, что авиаперевозчик принял решение о возвращении в Екатеринбург и возобновлении своих рейсов», — рассказали в пресс-службе.
Полеты на «Airbus A320» будут выполняться до четырех раз в неделю. Приобрести билеты и узнать подробности о рейсах можно на сайте авиаперевозчика.
Ранее URA.RU сообщало о новых рейсах из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты. Прямые рейсы начнут курсировать в Абу-Даби с конца декабря.
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