В Екатеринбург вернулась бюджетная арабская авиакомпания. Фото

03 декабря 2022 в 10:50 Размер текста - 17 +

Прямые рейсы из Екатеринбурга будут выполнятся до четырех раз в неделю Фото: Размик Закарян © URA.RU К выполнению полетов, из екатеринбургского международного аэропорта Кольцово, приступил бюджетный авиаперевозчик из Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabia. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «3 декабря арабский авиаперевозчик совершил свой первый полет по маршруту Шарджа (ОАЭ) — Екатеринбург — Шарджа (ОАЭ). Мы ценим, что авиаперевозчик принял решение о возвращении в Екатеринбург и возобновлении своих рейсов», — рассказали в пресс-службе. Полеты на «Airbus A320» будут выполняться до четырех раз в неделю. Приобрести билеты и узнать подробности о рейсах можно на сайте авиаперевозчика. Ранее URA.RU сообщало о новых рейсах из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты. Прямые рейсы начнут курсировать в Абу-Даби с конца декабря. Арабский лоукостер Air Arabia Фото: Женева Нефедова

К выполнению полетов, из екатеринбургского международного аэропорта Кольцово, приступил бюджетный авиаперевозчик из Объединенных Арабских Эмиратов Air Arabia. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта. «3 декабря арабский авиаперевозчик совершил свой первый полет по маршруту Шарджа (ОАЭ) — Екатеринбург — Шарджа (ОАЭ). Мы ценим, что авиаперевозчик принял решение о возвращении в Екатеринбург и возобновлении своих рейсов», — рассказали в пресс-службе. Полеты на «Airbus A320» будут выполняться до четырех раз в неделю. Приобрести билеты и узнать подробности о рейсах можно на сайте авиаперевозчика. Ранее URA.RU сообщало о новых рейсах из Екатеринбурга в Объединенные Арабские Эмираты. Прямые рейсы начнут курсировать в Абу-Даби с конца декабря.