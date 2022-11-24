24 ноября 2022

Из Екатеринбурга в столицу ОАЭ появятся прямые рейсы

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Аэропорт
Екатеринбуржцы смогут улететь в Абу-Даби — столицу Объединенных Арабских Эмиратов Фото:

С 29 декабря из Екатеринбурга в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) начнут курсировать прямые рейсы. Информация об этом появилась на сайте перевозчика Air Arabia.

Рейсы из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» будут выполняться по понедельникам и четвергам в 16:25, прибытие в Абу-Даби в 20:50 по местному времени. Стоимость билетов на новогодние праздники начинается от 38 тысяч рублей. Обратные рейсы также выполняются по понедельникам и четвергам. Стоимость билетов из Абу-Даби пока намного дешевле — от 8 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кольцово появился новый рейс на юг России. Авиакомпания Red Wings с 5 января начнет летать из Екатеринбурга в Ставрополь.

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С 29 декабря из Екатеринбурга в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) начнут курсировать прямые рейсы. Информация об этом появилась на сайте перевозчика Air Arabia. Рейсы из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» будут выполняться по понедельникам и четвергам в 16:25, прибытие в Абу-Даби в 20:50 по местному времени. Стоимость билетов на новогодние праздники начинается от 38 тысяч рублей. Обратные рейсы также выполняются по понедельникам и четвергам. Стоимость билетов из Абу-Даби пока намного дешевле — от 8 тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Кольцово появился новый рейс на юг России. Авиакомпания Red Wings с 5 января начнет летать из Екатеринбурга в Ставрополь.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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