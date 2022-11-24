Из Екатеринбурга в столицу ОАЭ появятся прямые рейсы

Екатеринбуржцы смогут улететь в Абу-Даби — столицу Объединенных Арабских Эмиратов Фото: Размик Закарян © URA.RU

С 29 декабря из Екатеринбурга в Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты) начнут курсировать прямые рейсы. Информация об этом появилась на сайте перевозчика Air Arabia.

Рейсы из екатеринбургского аэропорта «Кольцово» будут выполняться по понедельникам и четвергам в 16:25, прибытие в Абу-Даби в 20:50 по местному времени. Стоимость билетов на новогодние праздники начинается от 38 тысяч рублей. Обратные рейсы также выполняются по понедельникам и четвергам. Стоимость билетов из Абу-Даби пока намного дешевле — от 8 тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кольцово появился новый рейс на юг России. Авиакомпания Red Wings с 5 января начнет летать из Екатеринбурга в Ставрополь.