Екатеринбургский пиарщик отправился на специальную военную операцию

Маматов добровольно пошел на фронт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Политтехнолог из Екатеринбурга Платон Маматов, известный своим участием в предвыборных кампаниях на Урале, отправился в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Первый день в дороге, всем привет. Пью чай из пакетиков, надеюсь в зоне боевых действий подают улуны или хотя бы шу пуэр?», — написал Маматов.

Пиарщик подробно освещал свою подготовку к отправке на фронт в своем telegram-канале. Он отправился на спецоперацию добровольцем, несмотря на отсутствие боевого опыта и службы в армии. Маматов также заявлял, что у него была бронь, от которой он отказался.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Об окончании мобилизации, в конце октября, президенту доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, план по мобилизации в Свердловской области составил 9,7 тысяч человек.