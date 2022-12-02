02 декабря 2022

Екатеринбургский пиарщик отправился на специальную военную операцию

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Кальяны в
Маматов добровольно пошел на фронт Фото:
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Мобилизация в России

Политтехнолог из Екатеринбурга Платон Маматов, известный своим участием в предвыборных кампаниях на Урале, отправился в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Первый день в дороге, всем привет. Пью чай из пакетиков, надеюсь в зоне боевых действий подают улуны или хотя бы шу пуэр?», — написал Маматов.

Пиарщик подробно освещал свою подготовку к отправке на фронт в своем telegram-канале. Он отправился на спецоперацию добровольцем, несмотря на отсутствие боевого опыта и службы в армии. Маматов также заявлял, что у него была бронь, от которой он отказался.

Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Об окончании мобилизации, в конце октября, президенту доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, план по мобилизации в Свердловской области составил 9,7 тысяч человек.

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Политтехнолог из Екатеринбурга Платон Маматов, известный своим участием в предвыборных кампаниях на Урале, отправился в зону специальной военной операции. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Первый день в дороге, всем привет. Пью чай из пакетиков, надеюсь в зоне боевых действий подают улуны или хотя бы шу пуэр?», — написал Маматов. Пиарщик подробно освещал свою подготовку к отправке на фронт в своем telegram-канале. Он отправился на спецоперацию добровольцем, несмотря на отсутствие боевого опыта и службы в армии. Маматов также заявлял, что у него была бронь, от которой он отказался. Частичная мобилизация в России была объявлена президентом РФ Владимиром Путиным 21 сентября. Об окончании мобилизации, в конце октября, президенту доложил министр обороны РФ Сергей Шойгу, план по мобилизации в Свердловской области составил 9,7 тысяч человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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