Житель ХМАО запер свою подругу в квартире в наказание

03 декабря 2022 в 16:33 Размер текста - 17 +

Мужчина требовал от девушки извинений, и в наказание не выпускал ее из квартиры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Нижневартовска (ХМАО) несколько часов удерживал свою знакомую в квартире. Таким образом 21-летний мужчина хотел наказать 17-летнюю девушку, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО. «Подозреваемый потребовал извинения за то, что потерпевшая распространила среди общих знакомых порочащую его информацию. В качестве наказания, в течение нескольких часов не выпускал потерпевшую из квартиры», — сообщается на сайте ведомства. Также отмечается, что мужчина заманил девушку обманом. Возбуждено уголовное дело по п.«д» ч.2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Пыть-Яхе 40-летний местный житель двое суток удерживал в квартире знакомую против ее воли, неоднократно избивал и насиловал. Более тяжких последствий женщине удалось избежать, когда она позвонила в полицию по телефону насильника.

Житель Нижневартовска (ХМАО) несколько часов удерживал свою знакомую в квартире. Таким образом 21-летний мужчина хотел наказать 17-летнюю девушку, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО. «Подозреваемый потребовал извинения за то, что потерпевшая распространила среди общих знакомых порочащую его информацию. В качестве наказания, в течение нескольких часов не выпускал потерпевшую из квартиры», — сообщается на сайте ведомства. Также отмечается, что мужчина заманил девушку обманом. Возбуждено уголовное дело по п.«д» ч.2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ранее сообщалось, что в Пыть-Яхе 40-летний местный житель двое суток удерживал в квартире знакомую против ее воли, неоднократно избивал и насиловал. Более тяжких последствий женщине удалось избежать, когда она позвонила в полицию по телефону насильника.