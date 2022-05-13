В ХМАО жертва насильника спаслась, благодаря его телефону

Жертва насильника вызвала полицию по его собственному мобильнику Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В городе Пыть-Ях (ХМАО) 40-летний местный житель двое суток удерживал в квартире знакомую, против ее воли, неоднократно избивал и насиловал. Более тяжких последствий женщине удалось избежать, сумев позвонить в полицию по телефону насильника, сообщается на сайте СУ СКР по ХМАО.

«08 по 09 февраля 2022 года обвиняемый против воли удерживал свою знакомую в квартире, неоднократно причиняя телесные повреждения и угрожая избиением, совершил изнасилование и иные действия сексуального характера. Обнаружив в своем телефоне информацию о звонке потерпевшей в полицию, из мести за разоблачение, взял в руки кухонный нож и высказал угрозу убийством», — сообщает пресс-служба следственного комитета на сайте. Прибывший сотрудник полиции произвел задержание и спас женщину от возможной гибели.

Ранее, задержанный насильник совершил ложный донос на собутыльника, обвинив его в краже сотового телефона. До этого он уже был неоднократно судим за преступления против собственности.

Следователями собрана достаточная доказательная база. Обвиняемый по шести статьям УК РФ задержанный предстанет перед судом.

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