Аналитик Федяков: к концу года в России ожидается рост цен на продукты на 10%

03 декабря 2022 в 19:38 Размер текста - 17 +

Рост цен на продовольственные продукты считается традиционным под Новый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В конце года россиян ждет повышение цен на продовольственные товары в среднем на 10%, причем в первую очередь подорожают фрукты и овощи. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Традиционно в конце года рост цен был и остается. В этом году будет так же. Мы на декабрь закладываем рост цен на 10% по отношению к ноябрю. Он частично потом компенсируется в январе небольшим откатом, но относительно небольшим, то есть, цены не вернутся до декабрьского уровня. Фрукты и овощи в первую очередь. Это те категории, которые сейчас будут дорожать перед Новым годом, если убрать за скобки все остальное, что является атрибутикой Нового года», — сказал Иван Федяков. Аналитик уточнил, что рост связан с тем, что в этот период Россия зависима от импортных товаров. «Это та продукция, которую в России, к сожалению, не можем сохранить до следующего сезона. Хотя выпуск этой продукции близок к необходимому объему, который нужен для россиян. Но отсутствие достаточного объема мощностей в сфере овощей и фруктохранилищ приводит к тому, что в этот период мы попадаем в серьезную зависимость от импорта. А импорт сопряжен с новыми логистическими цепочками, рисками, соответственно со всем проблемами, которые влекут за собой рост цен», — сказал он. Что касается атрибутов Нового года, то в декабре спрос на них увеличивается до 60%, отметил в беседе с URA.RU СЕО сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев. «То, что повышается спрос на товары для украшения дома и подарки на 40-60%, нет ничего удивительного. Люди откладывают приобретение подарков на последний месяц и именно поэтому в декабре растет спрос на такие товары», — заявил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В конце года россиян ждет повышение цен на продовольственные товары в среднем на 10%, причем в первую очередь подорожают фрукты и овощи. Об этом рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков. «Традиционно в конце года рост цен был и остается. В этом году будет так же. Мы на декабрь закладываем рост цен на 10% по отношению к ноябрю. Он частично потом компенсируется в январе небольшим откатом, но относительно небольшим, то есть, цены не вернутся до декабрьского уровня. Фрукты и овощи в первую очередь. Это те категории, которые сейчас будут дорожать перед Новым годом, если убрать за скобки все остальное, что является атрибутикой Нового года», — сказал Иван Федяков. Аналитик уточнил, что рост связан с тем, что в этот период Россия зависима от импортных товаров. «Это та продукция, которую в России, к сожалению, не можем сохранить до следующего сезона. Хотя выпуск этой продукции близок к необходимому объему, который нужен для россиян. Но отсутствие достаточного объема мощностей в сфере овощей и фруктохранилищ приводит к тому, что в этот период мы попадаем в серьезную зависимость от импорта. А импорт сопряжен с новыми логистическими цепочками, рисками, соответственно со всем проблемами, которые влекут за собой рост цен», — сказал он. Что касается атрибутов Нового года, то в декабре спрос на них увеличивается до 60%, отметил в беседе с URA.RU СЕО сервиса аналитики маркетплейсов Moneyplace Дмитрий Ермолаев. «То, что повышается спрос на товары для украшения дома и подарки на 40-60%, нет ничего удивительного. Люди откладывают приобретение подарков на последний месяц и именно поэтому в декабре растет спрос на такие товары», — заявил собеседник агентства.