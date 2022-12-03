Сын Трампа раскритиковал Зеленского за репрессии на Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, зеленский владимир
Для демократов Зеленский — суперзвезда, заявил Трамп младший Фото:

Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за репрессии в отношении православной церкви на Украине. Об этом Трамп-младший написал в своем Twitter.

«Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство отбирает храмы, арестовывает священников. Давайте отправим ему еще 100 000 000 000 00 долларов без какой-либо отчетности», — пишет Трамп младший в своей соцсети. Он добавил, что может быть, поэтому для демократов Зеленский — суперзвезда.

Ранее Зеленский сообщил, что религиозные организации, которые связаны с Россией, запрещены на территории Украины. Указ был введен с 1 декабря 2022 года.

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Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за репрессии в отношении православной церкви на Украине. Об этом Трамп-младший написал в своем Twitter. «Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство отбирает храмы, арестовывает священников. Давайте отправим ему еще 100 000 000 000 00 долларов без какой-либо отчетности», — пишет Трамп младший в своей соцсети. Он добавил, что может быть, поэтому для демократов Зеленский — суперзвезда. Ранее Зеленский сообщил, что религиозные организации, которые связаны с Россией, запрещены на территории Украины. Указ был введен с 1 декабря 2022 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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