Сын Трампа раскритиковал Зеленского за репрессии на Украине 03 декабря 2022 в 18:21 Размер текста - 17 + Для демократов Зеленский — суперзвезда, заявил Трамп младший Фото: Официальный сайт президента Украины Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за репрессии в отношении православной церкви на Украине. Об этом Трамп-младший написал в своем Twitter. «Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство отбирает храмы, арестовывает священников. Давайте отправим ему еще 100 000 000 000 00 долларов без какой-либо отчетности», — пишет Трамп младший в своей соцсети. Он добавил, что может быть, поэтому для демократов Зеленский — суперзвезда. Ранее Зеленский сообщил, что религиозные организации, которые связаны с Россией, запрещены на территории Украины. Указ был введен с 1 декабря 2022 года. Президента Украины Владимира Зеленского раскритиковал сын бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа за репрессии в отношении православной церкви на Украине. Об этом Трамп-младший написал в своем Twitter. «Зеленский запрещает Украинскую православную церковь. Его правительство отбирает храмы, арестовывает священников. Давайте отправим ему еще 100 000 000 000 00 долларов без какой-либо отчетности», — пишет Трамп младший в своей соцсети. Он добавил, что может быть, поэтому для демократов Зеленский — суперзвезда. Ранее Зеленский сообщил, что религиозные организации, которые связаны с Россией, запрещены на территории Украины. Указ был введен с 1 декабря 2022 года. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям