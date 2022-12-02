Зеленский запретил религиозные организации, связанные с Россией 02 декабря 2022 в 15:36 Размер текста - 17 + Зеленский запретил религиозные организации связаны с Россией Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Религиозные организации, которые связаны с Россией, запрещены на территории Украины с 1 декабря 2022 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своем сайте. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года», — написал Зеленский. Ранее Украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Также был внесен законопроект в Верховную Раду о запрете деятельности Русской православной церкви. Позже Зеленский в видеообращении заявил, что он намерен запретить на Украине деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. Религиозные организации, которые связаны с Россией, запрещены на территории Украины с 1 декабря 2022 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своем сайте. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года», — написал Зеленский. Ранее Украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Также был внесен законопроект в Верховную Раду о запрете деятельности Русской православной церкви. Позже Зеленский в видеообращении заявил, что он намерен запретить на Украине деятельность религиозных организаций, связанных с Россией. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям