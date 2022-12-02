Зеленский запретил религиозные организации, связанные с Россией

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский запретил религиозные организации связаны с Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Религиозные организации, которые связаны с Россией, запрещены на территории Украины с 1 декабря 2022 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своем сайте.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года», — написал Зеленский. Ранее Украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Также был внесен законопроект в Верховную Раду о запрете деятельности Русской православной церкви. Позже Зеленский в видеообращении заявил, что он намерен запретить на Украине деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.

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Религиозные организации, которые связаны с Россией, запрещены на территории Украины с 1 декабря 2022 года. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на своем сайте. «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 декабря 2022 года», — написал Зеленский. Ранее Украинская православная церковь (УПЦ) объявила полную независимость от Русской православной церкви (РПЦ). Также был внесен законопроект в Верховную Раду о запрете деятельности Русской православной церкви. Позже Зеленский в видеообращении заявил, что он намерен запретить на Украине деятельность религиозных организаций, связанных с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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