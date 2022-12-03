Песков заявил о планах Путина приехать в Донбасс

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Президент России Владимир Путин на митинге на Красной площади в день присоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей к РФ. Москва, путин владимир
30 сентября Путин подписал соглашение о присоединении областей Донбасса к России Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Президент России Владимир Путин планирует поездку в Донбасс, но точные сроки пока не известны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, поездка произойдет «со временем», поскольку Донбасс теперь территория Российской Федерации. Об этом Песков заявил в эфире телеканала «Россия 24».

Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. 30 сентября Путин подписал соглашение о присоединении этих регионов к России.

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Президент России Владимир Путин планирует поездку в Донбасс, но точные сроки пока не известны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, поездка произойдет «со временем», поскольку Донбасс теперь территория Российской Федерации. Об этом Песков заявил в эфире телеканала «Россия 24». Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. 30 сентября Путин подписал соглашение о присоединении этих регионов к России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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