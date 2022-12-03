Песков заявил о планах Путина приехать в Донбасс 03 декабря 2022 в 18:30 Размер текста - 17 + 30 сентября Путин подписал соглашение о присоединении областей Донбасса к России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Президент России Владимир Путин планирует поездку в Донбасс, но точные сроки пока не известны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, поездка произойдет «со временем», поскольку Донбасс теперь территория Российской Федерации. Об этом Песков заявил в эфире телеканала «Россия 24». Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. 30 сентября Путин подписал соглашение о присоединении этих регионов к России. Президент России Владимир Путин планирует поездку в Донбасс, но точные сроки пока не известны. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, поездка произойдет «со временем», поскольку Донбасс теперь территория Российской Федерации. Об этом Песков заявил в эфире телеканала «Россия 24». Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших с 23 по 27 сентября. 30 сентября Путин подписал соглашение о присоединении этих регионов к России. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям