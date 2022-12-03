Офицер НМ Марочко: ВСУ перебросили группировки с наемниками в ЛНР

03 декабря 2022 в 22:53 Размер текста - 17 +

Ударные группировки усилены польскими и немецкими наемниками Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска перебросили в ЛНР три ударные группировки, усиленные иностранными наемниками. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная», — приводит слова Марочко ТАСС. Офицер Народной милиции уточнил, что были выявлены три группировки, усиленные наемниками из Польши и Германии. Ранее Марочко заявил, что украинцы оставили попытки прорвать оборону ЛНР. Позже он рассказал, командный пункт Вооруженных сил Украины в Артемовске подготовили к эвакуации. Он также добавил, что положение украинских военных в городе сильно ухудшилось.

Украинские войска перебросили в ЛНР три ударные группировки, усиленные иностранными наемниками. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная», — приводит слова Марочко ТАСС. Офицер Народной милиции уточнил, что были выявлены три группировки, усиленные наемниками из Польши и Германии. Ранее Марочко заявил, что украинцы оставили попытки прорвать оборону ЛНР. Позже он рассказал, командный пункт Вооруженных сил Украины в Артемовске подготовили к эвакуации. Он также добавил, что положение украинских военных в городе сильно ухудшилось.