Офицер НМ Марочко: ВСУ перебросили группировки с наемниками в ЛНР

Ударные группировки усилены польскими и немецкими наемниками
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские войска перебросили в ЛНР три ударные группировки, усиленные иностранными наемниками. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная», — приводит слова Марочко ТАСС. Офицер Народной милиции уточнил, что были выявлены три группировки, усиленные наемниками из Польши и Германии.
Ранее Марочко заявил, что украинцы оставили попытки прорвать оборону ЛНР. Позже он рассказал, командный пункт Вооруженных сил Украины в Артемовске подготовили к эвакуации. Он также добавил, что положение украинских военных в городе сильно ухудшилось.