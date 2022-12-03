Офицер НМ Марочко: ВСУ перебросили группировки с наемниками в ЛНР

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Официальный сайт президента Украины. Москва, ВСУ, украинские военные, вооруженные силы украины, спецназ украины
Ударные группировки усилены польскими и немецкими наемниками Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска перебросили в ЛНР три ударные группировки, усиленные иностранными наемниками. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная», — приводит слова Марочко ТАСС. Офицер Народной милиции уточнил, что были выявлены три группировки, усиленные наемниками из Польши и Германии.

Ранее Марочко заявил, что украинцы оставили попытки прорвать оборону ЛНР. Позже он рассказал, командный пункт Вооруженных сил Украины в Артемовске подготовили к эвакуации. Он также добавил, что положение украинских военных в городе сильно ухудшилось.

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Украинские войска перебросили в ЛНР три ударные группировки, усиленные иностранными наемниками. Об этом сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Отмечена переброска дополнительных сил и средств вооруженных формирований Украины в направлении населенного пункта Кременная», — приводит слова Марочко ТАСС. Офицер Народной милиции уточнил, что были выявлены три группировки, усиленные наемниками из Польши и Германии. Ранее Марочко заявил, что украинцы оставили попытки прорвать оборону ЛНР. Позже он рассказал, командный пункт Вооруженных сил Украины в Артемовске подготовили к эвакуации. Он также добавил, что положение украинских военных в городе сильно ухудшилось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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