В Народной милиции ЛНР заявили о подготовке эвакуации командования ВСУ из Артемовска

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Офицеры ВСУ в Артемовске паникуют, заявил Андрей Марочко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске подготовили к эвакуации. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — передает РИА Новости слова Марочко. По его словам, положение ВСУ в Артемовске значительно ухудшилось.

Ранее Марочко также заявил, что офицеры ВСУ в Артемовске паникуют. По словам представителя Народной милиции, это вызвано тем, что офицеры не получают приказа об эвакуации.

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Командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске подготовили к эвакуации. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко. «Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — передает РИА Новости слова Марочко. По его словам, положение ВСУ в Артемовске значительно ухудшилось. Ранее Марочко также заявил, что офицеры ВСУ в Артемовске паникуют. По словам представителя Народной милиции, это вызвано тем, что офицеры не получают приказа об эвакуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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