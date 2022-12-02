В Народной милиции ЛНР заявили о подготовке эвакуации командования ВСУ из Артемовска

Офицеры ВСУ в Артемовске паникуют, заявил Андрей Марочко
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске подготовили к эвакуации. Об этом заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Нам известно, что командный пункт, расположенный в городе, полностью готов к эвакуации», — передает РИА Новости слова Марочко. По его словам, положение ВСУ в Артемовске значительно ухудшилось.
Ранее Марочко также заявил, что офицеры ВСУ в Артемовске паникуют. По словам представителя Народной милиции, это вызвано тем, что офицеры не получают приказа об эвакуации.