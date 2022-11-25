Народная милиция ЛНР: ВСУ оставили попытки прорвать оборону

В ЛНР заявили, что ВСУ перестали атаковать Луганск Фото: Михаил Калянов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ перестали предпринимать попытки прорыва обороны в ЛНР. Об этом заявил URA.RU руководитель пресс-службы Второго армейского корпуса (Народная милиция ЛНР) Иван Филипоненко.

«В зоне ответственности второго армейского корпуса противник на данный момент не предпринимает каких-либо решительных действий по изменению обстановки на линии соприкосновения. Ситуация на линии соприкосновения является стабильно напряженной. На ряде направлений противник предпринимает попытки разведки территории и продвижения вперед», — рассказал Филипоненко URA.RU. Он отметил, что эти попытки безуспешны, потому что линия обороны полностью контролируется российской армией.

ВСУ все еще продолжают обстреливать ЛНР и ударяют по гражданской инфраструктуре. При этом украинская армия не атакует Луганск в последнее время, отметил Филипоненко. По его словам, ситуация под полным контролем. В тылу занимаются нормализацией жизнеобеспечения и подготовкой к отопительному периоду. Жители прифронтовых поселков получают необходимую помощь от волонтеров и властей республики, рассказал он.

Филипоненко рассказал, что линия фронта на лисичанском направлении стабильна и там нет пока глобальных изменений. «Оборона выстроена, противник не предпринимает каких-либо решительных действий. Если противник вдруг предпримет какие-то решительные действия, наши бойцы всегда готовы защитить территорию ЛНР от любой агрессии», — заявил он.

Российская армия освободила ЛНР в ходе спецоперации на Украине, регион вошел в состав России после проведения референдума. В сентябре ВСУ начали наступление на республику. Украинским силам удалось занять город Красный Лиман и продвинуться к Лисичанску. Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко считает, что ВСУ начнут наступление через неделю.