В Госдуме заявили о бессмысленности «теневого флота» для РФ

Депутат Госдумы Чепа: большинство стран купит российскую нефть и без «теневого флота»

04 декабря 2022 в 01:43 Размер текста - 17 +

России нет необходимости создавать «теневой флот», считает Алексей Чепа Фото: Официальный сайт «Крымский мост» новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности России нет необходимости создавать «теневой флот», потому что большое количество стран и так хотят брать российскую нефть. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение семерки (стран G7 — прим. URA.RU) выставить потолок на российскую нефть», — цитирует Чепу РИА Новости. По словам депутата Госдумы, решение Запада может привести к энергетическому кризису. Введение потолка цен на нефть приведет к росту стоимости энергоносителей и заработку на этом американских компаний, считает Алексей Чепа. Ранее страны Большой семерки объявили о введении потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Газета Financial Times писала, что Россия якобы создала «теневой флот» для обхода западных санкций. Он состоит из 103 танкеров, которые помогут России с перевозкой нефти в обход санкций от Индии, Китая и Турции.

России нет необходимости создавать «теневой флот», потому что большое количество стран и так хотят брать российскую нефть. Об этом сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Очевидно, России даже и создавать такой теневой флот не надо, потому что огромное количество компаний и большое количество стран хотят брать нашу российскую нефть в ответ на решение семерки (стран G7 — прим. URA.RU) выставить потолок на российскую нефть», — цитирует Чепу РИА Новости. По словам депутата Госдумы, решение Запада может привести к энергетическому кризису. Введение потолка цен на нефть приведет к росту стоимости энергоносителей и заработку на этом американских компаний, считает Алексей Чепа. Ранее страны Большой семерки объявили о введении потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель. Газета Financial Times писала, что Россия якобы создала «теневой флот» для обхода западных санкций. Он состоит из 103 танкеров, которые помогут России с перевозкой нефти в обход санкций от Индии, Китая и Турции.