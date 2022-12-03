FT: Россия создала «теневой флот» в ответ на действия Запада

FT: Россия создала флот из более 100 танкеров для обхода западных санкций
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Россия увеличивает флот танкеров для обхода западных санкций, пишет Financial Times Фото:
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Собранный в 2022 году флот из 103 танкеров поможет России с перевозкой нефти в обход западных санкций в такие страны, как Индия, Китай и Турция. Об этом сообщает газета Financial Times.

«Россия незаметно накопила флот из более чем 100 устаревающих танкеров, чтобы помочь обойти западные ограничения на продажу российской нефти», — пишет газета. Автор материала добавляет, что такое решение позволит России значительно снизить воздействие запрета Евросоюза на морской импорт и потолок цен на нефть. Собранный флот обеспечит продолжение перевозки энергоресурсов в Индию, Китай и Турцию, которые значительно нарастили закупку нефти из России.

Ранее стало известно о решении Евросоюза ввести запрет на перевозки в страны союза российской нефти по морю с 5 декабря. В свою очередь, государства «большой семерки» и Австралия объявили о введении потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель, передает телеканал 360. Экономист Михаил Хазин выразил мнение, что таким решением Запад «стреляет себе в ногу», сообщает Nation News.

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Собранный в 2022 году флот из 103 танкеров поможет России с перевозкой нефти в обход западных санкций в такие страны, как Индия, Китай и Турция. Об этом сообщает газета Financial Times. «Россия незаметно накопила флот из более чем 100 устаревающих танкеров, чтобы помочь обойти западные ограничения на продажу российской нефти», — пишет газета. Автор материала добавляет, что такое решение позволит России значительно снизить воздействие запрета Евросоюза на морской импорт и потолок цен на нефть. Собранный флот обеспечит продолжение перевозки энергоресурсов в Индию, Китай и Турцию, которые значительно нарастили закупку нефти из России. Ранее стало известно о решении Евросоюза ввести запрет на перевозки в страны союза российской нефти по морю с 5 декабря. В свою очередь, государства «большой семерки» и Австралия объявили о введении потолка цен на нефть на уровне 60 долларов за баррель, передает телеканал 360. Экономист Михаил Хазин выразил мнение, что таким решением Запад «стреляет себе в ногу», сообщает Nation News.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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