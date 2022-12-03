Разведка США: темпы боев на Украине снизятся в ближайшие месяцы

04 декабря 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

В США зафиксировали снижение темпов боевых действий на Украине Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Темпы ведения боевых действий на Украине, вероятно, будут снижены в ближайшие месяцы. С такой оценкой выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. «Откровенно говоря, мы уже видим, что темпы ведения конфликта несколько снизились <…> Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы», — заявила Хейнс на форуме в Калифорнии, трансляция велась на сайте мероприятия. Представитель нацразведки отметила, что судить о ситуации можно будет в конце зимы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Президент США Джо Байден считает, что конфликт на Украине завершится только после вывода российской армии. Он также заявил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. В Кремле подчеркивали, что специальная операция на Украине закончится после достижения всех целей.

Темпы ведения боевых действий на Украине, вероятно, будут снижены в ближайшие месяцы. С такой оценкой выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. «Откровенно говоря, мы уже видим, что темпы ведения конфликта несколько снизились <…> Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы», — заявила Хейнс на форуме в Калифорнии, трансляция велась на сайте мероприятия. Представитель нацразведки отметила, что судить о ситуации можно будет в конце зимы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Президент США Джо Байден считает, что конфликт на Украине завершится только после вывода российской армии. Он также заявил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. В Кремле подчеркивали, что специальная операция на Украине закончится после достижения всех целей.