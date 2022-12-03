03 декабря 2022

Разведка США: темпы боев на Украине снизятся в ближайшие месяцы

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Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, оружие, вооружение, война, мина, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание
В США зафиксировали снижение темпов боевых действий на Украине Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Темпы ведения боевых действий на Украине, вероятно, будут снижены в ближайшие месяцы. С такой оценкой выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

«Откровенно говоря, мы уже видим, что темпы ведения конфликта несколько снизились <…> Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы», — заявила Хейнс на форуме в Калифорнии, трансляция велась на сайте мероприятия. Представитель нацразведки отметила, что судить о ситуации можно будет в конце зимы.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Президент США Джо Байден считает, что конфликт на Украине завершится только после вывода российской армии. Он также заявил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. В Кремле подчеркивали, что специальная операция на Украине закончится после достижения всех целей.

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Темпы ведения боевых действий на Украине, вероятно, будут снижены в ближайшие месяцы. С такой оценкой выступила директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. «Откровенно говоря, мы уже видим, что темпы ведения конфликта несколько снизились <…> Мы ожидаем, что будем наблюдать это и в ближайшие месяцы», — заявила Хейнс на форуме в Калифорнии, трансляция велась на сайте мероприятия. Представитель нацразведки отметила, что судить о ситуации можно будет в конце зимы. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Президент США Джо Байден считает, что конфликт на Украине завершится только после вывода российской армии. Он также заявил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным. В Кремле подчеркивали, что специальная операция на Украине закончится после достижения всех целей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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