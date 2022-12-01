01 декабря 2022

Байден заявил о готовности вести с Путиным переговоры о завершении СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, байден джо, украинские военные
Байден отметил, что готов переговорить с Путиным лишь при консультациях НАТО Фото:

Президент США Джо Байден заявил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным о спецоперации. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном.

«Я готов поговорить с господином Путиным, если он […] проявит интерес к тому, чтобы положить конец спецоперации», — сказал Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Трансляция переговоров опубликована видеоагентством Ruptly. При этом лидер США отметил, что не планирует в ближайшее время контактировать с Владимиром Путиным. Лидер США также подчеркнул, что его возможные контакты с Путиным состоятся лишь при консультациях с НАТО.

После начала спецоперации 24 февраля Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному разрешению конфликта с Украиной. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что возобновление мирных переговоров с Киевом невозможны, так как их полностью отрицает украинская сторона. Сам президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Путиным, однако впоследствии заявил, что пора прервать боевые действия.

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Президент США Джо Байден заявил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным о спецоперации. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном. «Я готов поговорить с господином Путиным, если он […] проявит интерес к тому, чтобы положить конец спецоперации», — сказал Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Трансляция переговоров опубликована видеоагентством Ruptly. При этом лидер США отметил, что не планирует в ближайшее время контактировать с Владимиром Путиным. Лидер США также подчеркнул, что его возможные контакты с Путиным состоятся лишь при консультациях с НАТО. После начала спецоперации 24 февраля Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному разрешению конфликта с Украиной. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что возобновление мирных переговоров с Киевом невозможны, так как их полностью отрицает украинская сторона. Сам президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Путиным, однако впоследствии заявил, что пора прервать боевые действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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