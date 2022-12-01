Байден заявил о готовности вести с Путиным переговоры о завершении СВО

02 декабря 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Байден отметил, что готов переговорить с Путиным лишь при консультациях НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Президент США Джо Байден заявил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным о спецоперации. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном. «Я готов поговорить с господином Путиным, если он […] проявит интерес к тому, чтобы положить конец спецоперации», — сказал Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Трансляция переговоров опубликована видеоагентством Ruptly . При этом лидер США отметил, что не планирует в ближайшее время контактировать с Владимиром Путиным. Лидер США также подчеркнул, что его возможные контакты с Путиным состоятся лишь при консультациях с НАТО. После начала спецоперации 24 февраля Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному разрешению конфликта с Украиной. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что возобновление мирных переговоров с Киевом невозможны, так как их полностью отрицает украинская сторона. Сам президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Путиным, однако впоследствии заявил, что пора прервать боевые действия.

Президент США Джо Байден заявил о готовности провести переговоры с лидером России Владимиром Путиным о спецоперации. Его слова прозвучали на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном. «Я готов поговорить с господином Путиным, если он […] проявит интерес к тому, чтобы положить конец спецоперации», — сказал Байден на совместной пресс-конференции со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Трансляция переговоров опубликована видеоагентством Ruptly. При этом лидер США отметил, что не планирует в ближайшее время контактировать с Владимиром Путиным. Лидер США также подчеркнул, что его возможные контакты с Путиным состоятся лишь при консультациях с НАТО. После начала спецоперации 24 февраля Россия неоднократно заявляла о готовности к мирному разрешению конфликта с Украиной. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил о том, что возобновление мирных переговоров с Киевом невозможны, так как их полностью отрицает украинская сторона. Сам президент Украины Владимир Зеленский подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Путиным, однако впоследствии заявил, что пора прервать боевые действия.