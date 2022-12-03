Перед Новым годом в Перми начнут строить новый сквер

04 декабря 2022 в 07:33 Размер текста - 17 +

Сквер к августу 2023 г. появится в микрорайоне Кислотные Дачи Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Перми перед Новым годом планируют начать работы по строительству сквера по улице Генерала Черняховского в Орджоникидзевском районе. Сейчас городская администрация ищет подрядчика, аукцион завершится через неделю, максимальная цена контракта почти 53 млн рублей. «Выполнение работ по строительству сквера по ул. Генерала Черняховского. Срок начала работ: 28.12.2022 г., но не ранее даты заключения контракта. Срок окончания выполнения работ: 20.08.2023 г.», — указано в проекте контракта, опубликованном на сайте закупок. Заказчиком выступает «Пермблагоустройство». Сквер разместится на территории, ограниченной улицами Генерала Черняховского, Ракитная, Суперфосфатная и частным сектором по ул. Краснодонская. Будущая благоустроенная площадка имеет прямоугольную форму, ее площадь 10 тысяч кв. метров. Исходя из техзадания, работы должны быть выполнены подрядчиком по разработанному проекту компании «Так Проект».

В Перми перед Новым годом планируют начать работы по строительству сквера по улице Генерала Черняховского в Орджоникидзевском районе. Сейчас городская администрация ищет подрядчика, аукцион завершится через неделю, максимальная цена контракта почти 53 млн рублей. «Выполнение работ по строительству сквера по ул. Генерала Черняховского. Срок начала работ: 28.12.2022 г., но не ранее даты заключения контракта. Срок окончания выполнения работ: 20.08.2023 г.», — указано в проекте контракта, опубликованном на сайте закупок. Заказчиком выступает «Пермблагоустройство». Сквер разместится на территории, ограниченной улицами Генерала Черняховского, Ракитная, Суперфосфатная и частным сектором по ул. Краснодонская. Будущая благоустроенная площадка имеет прямоугольную форму, ее площадь 10 тысяч кв. метров. Исходя из техзадания, работы должны быть выполнены подрядчиком по разработанному проекту компании «Так Проект».