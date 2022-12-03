Британский наемник заявил о шокирующих условиях в зоне проведения спецоперации

Снег и мороз в зоне боевых действий на Украине шокировали иностранных наемных солдат украинской армии. Такими впечатлениями о погодных условиях в зоне проведения спецоперации поделился британский наемник ВСУ Джозеф Макдональд.
«Мы погрузились в микроавтобус и поехали [из Варшавы] в сторону польско-украинской границы, где, как оказалось, был снег по колено и сильный мороз. Несмотря на то, что в Британии в марте уже цвели цветы и пели птицы, мы обнаружили себя посреди настоящей зимы, это стало для нас шоком», — рассказал Макдональд в интервью на youtube-канале Lindybeige. Военный отметил, что в условиях «настоящей зимы» наемники из Великобритании тогда провели на границе с Украиной 24 часа.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал о переброске в регион украинской армией группировок с иностранными наемниками. По его словам, украинские подразделения усилены военными из Польши и Германии.
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Снег и мороз в зоне боевых действий на Украине шокировали иностранных наемных солдат украинской армии. Такими впечатлениями о погодных условиях в зоне проведения спецоперации поделился британский наемник ВСУ Джозеф Макдональд. «Мы погрузились в микроавтобус и поехали [из Варшавы] в сторону польско-украинской границы, где, как оказалось, был снег по колено и сильный мороз. Несмотря на то, что в Британии в марте уже цвели цветы и пели птицы, мы обнаружили себя посреди настоящей зимы, это стало для нас шоком», — рассказал Макдональд в интервью на youtube-канале Lindybeige. Военный отметил, что в условиях «настоящей зимы» наемники из Великобритании тогда провели на границе с Украиной 24 часа. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал о переброске в регион украинской армией группировок с иностранными наемниками. По его словам, украинские подразделения усилены военными из Польши и Германии.