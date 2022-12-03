03 декабря 2022

Британский наемник заявил о шокирующих условиях в зоне проведения спецоперации

Британский наемник пожаловался на сильный мороз на Украине
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Подготовка и быт мобилизованных в учебном центре Еланский. Свердловская область, окоп
Иностранные наемники ВСУ не ожидали сильного мороза в зоне боевых действий Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Снег и мороз в зоне боевых действий на Украине шокировали иностранных наемных солдат украинской армии. Такими впечатлениями о погодных условиях в зоне проведения спецоперации поделился британский наемник ВСУ Джозеф Макдональд.

«Мы погрузились в микроавтобус и поехали [из Варшавы] в сторону польско-украинской границы, где, как оказалось, был снег по колено и сильный мороз. Несмотря на то, что в Британии в марте уже цвели цветы и пели птицы, мы обнаружили себя посреди настоящей зимы, это стало для нас шоком», — рассказал Макдональд в интервью на youtube-канале Lindybeige. Военный отметил, что в условиях «настоящей зимы» наемники из Великобритании тогда провели на границе с Украиной 24 часа.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал о переброске в регион украинской армией группировок с иностранными наемниками. По его словам, украинские подразделения усилены военными из Польши и Германии.

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Снег и мороз в зоне боевых действий на Украине шокировали иностранных наемных солдат украинской армии. Такими впечатлениями о погодных условиях в зоне проведения спецоперации поделился британский наемник ВСУ Джозеф Макдональд. «Мы погрузились в микроавтобус и поехали [из Варшавы] в сторону польско-украинской границы, где, как оказалось, был снег по колено и сильный мороз. Несмотря на то, что в Британии в марте уже цвели цветы и пели птицы, мы обнаружили себя посреди настоящей зимы, это стало для нас шоком», — рассказал Макдональд в интервью на youtube-канале Lindybeige. Военный отметил, что в условиях «настоящей зимы» наемники из Великобритании тогда провели на границе с Украиной 24 часа. Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщал о переброске в регион украинской армией группировок с иностранными наемниками. По его словам, украинские подразделения усилены военными из Польши и Германии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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