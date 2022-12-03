03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Прикамье на пожаре погибли хозяин дома и двое детей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь
В СУ СКР России по Пермскому краю возбудили уголовное дело Фото:

В селе Карагай (Пермский край) при пожаре в частном доме погибли три человека — хозяин дома и двое детей. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю.

«По предварительной информации, 4 декабря 2022 года ночью загорелся жилой деревянный дом по ул. Калинина в селе Карагай. Когда потушили огонь, в доме были обнаружены тела хозяина дома и двух детей, 2017 и 2018 годов рождения», — сообщают в ведомстве.

На данный момент следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства трагедии. Верещагинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Ранее URA.RU писало, что в Очере (Пермский край) загорелся частный дом. На пожаре погибли два человека и еще один получил серьезные ожоги.

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В селе Карагай (Пермский край) при пожаре в частном доме погибли три человека — хозяин дома и двое детей. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. «По предварительной информации, 4 декабря 2022 года ночью загорелся жилой деревянный дом по ул. Калинина в селе Карагай. Когда потушили огонь, в доме были обнаружены тела хозяина дома и двух детей, 2017 и 2018 годов рождения», — сообщают в ведомстве. На данный момент следователи и следователи-криминалисты проводят осмотр места происшествия и устанавливают обстоятельства трагедии. Верещагинским межрайонным следственным отделом СУ СКР по Пермскому краю возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Ранее URA.RU писало, что в Очере (Пермский край) загорелся частный дом. На пожаре погибли два человека и еще один получил серьезные ожоги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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