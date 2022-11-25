Два человека погибли при пожаре в частом доме в Пермском крае

26 ноября 2022 в 10:32 Размер текста - 17 +

При пожаре в Пермском крае погибли люди (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU Два человека погибли на пожаре в частном доме в Очере (Пермский край). Вечером 25 ноября на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 22 человек личного состава и 6 единиц техники. К сожалению, на пожаре погибли двое», — пояснили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Еще один человек получил серьезные ожоги. Спасатели напоминают, что в случае обнаружения пожара следует незамедлительно сообщить об инциденте в пожарную охрану. При этом обязательно нужно указать наименование объекта, адрес места происшествия, а также — свою фамилию. После этого в первую очередь нужно заняться эвакуацией людей. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью, принять первоочередные меры по тушению. О пожаре в Березниках (Пермский край), произошедшем в частном секторе в ночь на 25 ноября, URA.RU писало ранее. Тогда погиб один человек. Пламя заметил мужчина, проезжавший мимо на машине. Именно он разбудил жителей.

Два человека погибли на пожаре в частном доме в Очере (Пермский край). Вечером 25 ноября на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 22 человек личного состава и 6 единиц техники. К сожалению, на пожаре погибли двое», — пояснили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Еще один человек получил серьезные ожоги. Спасатели напоминают, что в случае обнаружения пожара следует незамедлительно сообщить об инциденте в пожарную охрану. При этом обязательно нужно указать наименование объекта, адрес места происшествия, а также — свою фамилию. После этого в первую очередь нужно заняться эвакуацией людей. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью, принять первоочередные меры по тушению. О пожаре в Березниках (Пермский край), произошедшем в частном секторе в ночь на 25 ноября, URA.RU писало ранее. Тогда погиб один человек. Пламя заметил мужчина, проезжавший мимо на машине. Именно он разбудил жителей.