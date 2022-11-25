25 ноября 2022
24 ноября 2022

Два человека погибли при пожаре в частом доме в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар после обстрела нефтебазы в Шахтёрске. ДНР, пожар, тушение, огонь, пожарные, нефтебаза
При пожаре в Пермском крае погибли люди (архивное фото) Фото:

Два человека погибли на пожаре в частном доме в Очере (Пермский край). Вечером 25 ноября на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 22 человек личного состава и 6 единиц техники. К сожалению, на пожаре погибли двое», — пояснили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Еще один человек получил серьезные ожоги.

Спасатели напоминают, что в случае обнаружения пожара следует незамедлительно сообщить об инциденте в пожарную охрану. При этом обязательно нужно указать наименование объекта, адрес места происшествия, а также — свою фамилию. После этого в первую очередь нужно заняться эвакуацией людей. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью, принять первоочередные меры по тушению.

О пожаре в Березниках (Пермский край), произошедшем в частном секторе в ночь на 25 ноября, URA.RU писало ранее. Тогда погиб один человек. Пламя заметил мужчина, проезжавший мимо на машине. Именно он разбудил жителей.

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Два человека погибли на пожаре в частном доме в Очере (Пермский край). Вечером 25 ноября на пульт диспетчера поступило сообщение о возгорании, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «К месту возникновения пожара направлены силы и средства от МЧС России в количестве 22 человек личного состава и 6 единиц техники. К сожалению, на пожаре погибли двое», — пояснили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Еще один человек получил серьезные ожоги. Спасатели напоминают, что в случае обнаружения пожара следует незамедлительно сообщить об инциденте в пожарную охрану. При этом обязательно нужно указать наименование объекта, адрес места происшествия, а также — свою фамилию. После этого в первую очередь нужно заняться эвакуацией людей. При условии отсутствия угрозы жизни и здоровью, принять первоочередные меры по тушению. О пожаре в Березниках (Пермский край), произошедшем в частном секторе в ночь на 25 ноября, URA.RU писало ранее. Тогда погиб один человек. Пламя заметил мужчина, проезжавший мимо на машине. Именно он разбудил жителей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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