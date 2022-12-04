Российские войска возвели оборону на Каховской ГЭС. Видео

04 декабря 2022 в 14:08 Размер текста - 17 +

Российские военные оборудовали позиции на Каховской гидроэлектростанции Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные закрепились на Каховской ГЭС (Херсонская область). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали солдаты Вооруженных сил России на станции. «Мы оборудовали позиции. Нам дали время, которое важно для нас. Наш батальон закрепился: оборудованы огневые позиции, наблюдательные пункты. Каждому солдату доведена задача. Сейчас мы работаем, как слаженный механизм. У нас все получается», — поделился боец 205 батальона с позывным «Гадюка» в разговоре с корреспондентом URA.RU. По его словам, оборона электростанции длится уже больше трех недель. Ранее военнослужащие получили боевой опыт, отбивая атаки ВСУ под Снегиревкой на правом берегу Днепра. Кроме того, солдаты отмечают полную боевую укомплектованность. Командование предоставило бойцам всю необходимую технику для эффективной обороны позиций днем и ночью. «Командование предоставило нам средства видеонаблюдения. Это ночник, тепловизор. Видим все передвижения врага. Работаем по позициям. В хорошую погоду работаем коптером, проводим разведку», — отметил военнослужащий с позывным «Грузин». Ранее власти Новой Каховки заявляли о множественных разрушениях на Каховской гидроэлектростанции. По их словам, ее ремонт может занять около года.

Российские военные закрепились на Каховской ГЭС (Херсонская область). Об этом корреспонденту URA.RU рассказали солдаты Вооруженных сил России на станции. «Мы оборудовали позиции. Нам дали время, которое важно для нас. Наш батальон закрепился: оборудованы огневые позиции, наблюдательные пункты. Каждому солдату доведена задача. Сейчас мы работаем, как слаженный механизм. У нас все получается», — поделился боец 205 батальона с позывным «Гадюка» в разговоре с корреспондентом URA.RU. По его словам, оборона электростанции длится уже больше трех недель. Ранее военнослужащие получили боевой опыт, отбивая атаки ВСУ под Снегиревкой на правом берегу Днепра. Кроме того, солдаты отмечают полную боевую укомплектованность. Командование предоставило бойцам всю необходимую технику для эффективной обороны позиций днем и ночью. «Командование предоставило нам средства видеонаблюдения. Это ночник, тепловизор. Видим все передвижения врага. Работаем по позициям. В хорошую погоду работаем коптером, проводим разведку», — отметил военнослужащий с позывным «Грузин». Ранее власти Новой Каховки заявляли о множественных разрушениях на Каховской гидроэлектростанции. По их словам, ее ремонт может занять около года.