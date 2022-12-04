The Hill: в США нашли противоречия в попытках Запада ограничить цены на российскую нефть

Попытки ограничить цены на российскую нефть являются противоречивыми, подчеркнул Джон Болтон Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

В США раскритиковали антироссийские санкции в связи с их неэффективностью, в том числе и связанные с ограничением цен на экспорт российской нефти. Об этом заявил экс-советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

«Аналогичным образом, схема ограничения цен на экспортируемую российскую нефть, предложенная президентом США Джо Байденом, оказывается весьма противоречивой, пытаясь одновременно сократить ее экспорт Россией, но в то же время разрешать его при определенных уровнях стоимости, чтобы избежать роста мировых цен на нефть. Вы не можете иметь одновременно и одно, и другое», — отметил он в издании The Hill.

Болтон подчеркивает, что в настоящий момент должным образом не работают все санкции, направленные против РФ. Одним из факторов, которые влияют на их неэффективность, бывший советник считает долгий период внедрения данных санкций. Например, запрет на импорт российской нефти и природного газа был введен почти год спустя после анонса.

Ранее сообщалось, что решение стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть связано с провалом Запада ограничить ее экспорт. Так считает профессор по экономике и международным отношениям Тартуского университета Зульфикар Аббуд. В свою очередь, аналитик Владимир Демидов отметил, что решение G7 о потолке цен на нефть из РФ обострит отношения на рынке.

США и другие западные страны начали вводить антироссийские санкции после старта спецоперации на Украине, которую РФ начала с 24 февраля. Но в попытках ограничить цены на российскую нефть, Европа в итоге столкнулась с масштабным энергетическим кризисом.