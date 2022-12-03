Аналитик Демидов: решение G7 о потолке цен на нефть из РФ обострит отношения на рынке

03 декабря 2022 в 21:47 Размер текста - 17 +

Производители нефти перестанут доверять покупателям Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности После введения странами G7 потока цен на российскую нефть другие производители «черного золота» начнут терять доверие к покупателям и следовать исключительно своим интересам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Ранее страны «Большой семерки» и Австралии достигли консенсуса по установлению предельной цены на закупку российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Депутат Госдумы Юрий Станкевич полагает, что это решение грозит созданием картеля потребителей, который будет диктовать условия основным экспортерами нефти в мире. «Это плохо повлияет плохо на рынок, потому что ограничение цены одного поставщика, это не рыночный инструмент. Это может привести к большему недоверию со стороны продавцов, производителей, точнее. Скорее всего, они будут более объединятся в более тесные группы и больше следовать своим интересам, нежели мировым. Прежде всего, я говорю про ОПЕК и ОПЕК+», — сказал Владимир Демидов. Однако в краткосрочной перспективе решение G7 навряд ли отразится на рынке, считает аналитик. «Решение о потолке цен для российской нефти ни на что не повлияет, потому что перераспределение рынка нефти началось еще в марте, поэтому ничего глобального я не вижу. Максимум, что я ожидаю, что 5 декабря трейдеры решат спекульнуть и нефть может максимум на 5% пойти вверх. Но это только спекуляция. И достаточно быстро вернется к прежним цифрам, поэтому я не вижу никаких потрясений в понедельник. Только если спекулятивные, и то краткосрочные», — заключил собеседник агентства. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После введения странами G7 потока цен на российскую нефть другие производители «черного золота» начнут терять доверие к покупателям и следовать исключительно своим интересам. Об этом в разговоре с URA.RU заявил аналитик, международный эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов. Ранее страны «Большой семерки» и Австралии достигли консенсуса по установлению предельной цены на закупку российской нефти на уровне 60 долларов за баррель. Депутат Госдумы Юрий Станкевич полагает, что это решение грозит созданием картеля потребителей, который будет диктовать условия основным экспортерами нефти в мире. «Это плохо повлияет плохо на рынок, потому что ограничение цены одного поставщика, это не рыночный инструмент. Это может привести к большему недоверию со стороны продавцов, производителей, точнее. Скорее всего, они будут более объединятся в более тесные группы и больше следовать своим интересам, нежели мировым. Прежде всего, я говорю про ОПЕК и ОПЕК+», — сказал Владимир Демидов. Однако в краткосрочной перспективе решение G7 навряд ли отразится на рынке, считает аналитик. «Решение о потолке цен для российской нефти ни на что не повлияет, потому что перераспределение рынка нефти началось еще в марте, поэтому ничего глобального я не вижу. Максимум, что я ожидаю, что 5 декабря трейдеры решат спекульнуть и нефть может максимум на 5% пойти вверх. Но это только спекуляция. И достаточно быстро вернется к прежним цифрам, поэтому я не вижу никаких потрясений в понедельник. Только если спекулятивные, и то краткосрочные», — заключил собеседник агентства.