03 декабря 2022

Экономист Аббуд: Запад провалил попытку запретить российскую нефть

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, бытовой газ. Пермь, нефть, нефтяная качалка
Ранее страны G7 установили потолок цен на российскую нефть на уровне в 60 долларов за баррель Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Решение стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть связано с провалом Запада ограничить ее экспорт. С таким заявлением выступил профессор по экономике и международным отношениям Тартуского университета Зульфикар Аббуд.

«Страны „большой семерки“ хотят установить потолок цен на российскую нефть по причине их неспособности ограничить ее экспорт. <…> Все эти попытки потерпели провал, также как и провалились западные экономические меры», — рассказал РИА Новости эксперт. Он добавил, что введенные Западом санкции против РФ «погибли в зародыше».

Ранее страны G7 установили потолок цен на нефть из России на уровне в 60 долларов за баррель. С 5 декабря ограничения вступят в силу. По словам аналитика Демидова, такое решение стран «большой семерки» негативно отразится на рынке и приведет к недоверию со стороны производителей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал планы Евросоюза «слабой позицией».

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Решение стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть связано с провалом Запада ограничить ее экспорт. С таким заявлением выступил профессор по экономике и международным отношениям Тартуского университета Зульфикар Аббуд. «Страны „большой семерки“ хотят установить потолок цен на российскую нефть по причине их неспособности ограничить ее экспорт. <…> Все эти попытки потерпели провал, также как и провалились западные экономические меры», — рассказал РИА Новости эксперт. Он добавил, что введенные Западом санкции против РФ «погибли в зародыше». Ранее страны G7 установили потолок цен на нефть из России на уровне в 60 долларов за баррель. С 5 декабря ограничения вступят в силу. По словам аналитика Демидова, такое решение стран «большой семерки» негативно отразится на рынке и приведет к недоверию со стороны производителей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал планы Евросоюза «слабой позицией».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...