Экономист Аббуд: Запад провалил попытку запретить российскую нефть

04 декабря 2022 в 00:52 Размер текста - 17 +

Ранее страны G7 установили потолок цен на российскую нефть на уровне в 60 долларов за баррель Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Решение стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть связано с провалом Запада ограничить ее экспорт. С таким заявлением выступил профессор по экономике и международным отношениям Тартуского университета Зульфикар Аббуд. «Страны „большой семерки“ хотят установить потолок цен на российскую нефть по причине их неспособности ограничить ее экспорт. <…> Все эти попытки потерпели провал, также как и провалились западные экономические меры», — рассказал РИА Новости эксперт. Он добавил, что введенные Западом санкции против РФ «погибли в зародыше». Ранее страны G7 установили потолок цен на нефть из России на уровне в 60 долларов за баррель. С 5 декабря ограничения вступят в силу. По словам аналитика Демидова, такое решение стран «большой семерки» негативно отразится на рынке и приведет к недоверию со стороны производителей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал планы Евросоюза «слабой позицией».

Решение стран G7 ввести потолок цен на российскую нефть связано с провалом Запада ограничить ее экспорт. С таким заявлением выступил профессор по экономике и международным отношениям Тартуского университета Зульфикар Аббуд. «Страны „большой семерки“ хотят установить потолок цен на российскую нефть по причине их неспособности ограничить ее экспорт. <…> Все эти попытки потерпели провал, также как и провалились западные экономические меры», — рассказал РИА Новости эксперт. Он добавил, что введенные Западом санкции против РФ «погибли в зародыше». Ранее страны G7 установили потолок цен на нефть из России на уровне в 60 долларов за баррель. С 5 декабря ограничения вступят в силу. По словам аналитика Демидова, такое решение стран «большой семерки» негативно отразится на рынке и приведет к недоверию со стороны производителей. Президент Украины Владимир Зеленский назвал планы Евросоюза «слабой позицией».