В США спрогнозировали сроки победы России в спецоперации

Экс-офицер США Риттер: российская армия одержит победу над Украиной к лету 2023 года

04 декабря 2022 в 17:32 Размер текста - 17 +

По мнению бывшего офицера разведки США, спецоперация РФ будет длиться до лета следующего года Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия одержит победу в спецоперации к лету 2023 года. Такой прогноз дал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит победу», — приводят слова Риттера argumenti.ru. Сам бывший офицер дал интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано, которое опубликовано на youtube-канале журналиста. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. РФ и Киев предпринимали попытки провести переговоры, но у сторон не получилось договориться. Россия все еще открыта к дипломатии, в отличие от украинской стороны, уточнили в Кремле. В свою очередь, в США заявили о готовности вести с Путиным переговоры о завершении СВО. Также примерные сроки окончания спецоперации называл и генерал армии РФ Владимир Болдырев. По его словам, спецоперация будет длиться в течение полугода.

Россия одержит победу в спецоперации к лету 2023 года. Такой прогноз дал бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер. «Это будет не быстро, но, думаю, что к концу следующего лета российская армия одержит победу», — приводят слова Риттера argumenti.ru. Сам бывший офицер дал интервью американскому журналисту Эндрю Наполитано, которое опубликовано на youtube-канале журналиста. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на территории Украины. По словам президента РФ Владимира Путина, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса. РФ и Киев предпринимали попытки провести переговоры, но у сторон не получилось договориться. Россия все еще открыта к дипломатии, в отличие от украинской стороны, уточнили в Кремле. В свою очередь, в США заявили о готовности вести с Путиным переговоры о завершении СВО. Также примерные сроки окончания спецоперации называл и генерал армии РФ Владимир Болдырев. По его словам, спецоперация будет длиться в течение полугода.