Генерал армии спрогнозировал конец спецоперации на Украине

Генерал армии РФ Болдырев: спецоперация на Украине не завершится в ближайшие полгода
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, армия, оружие, снайпер, война, окоп, добровольцы, спецоперация, свд, чвк, сво, наемники
Российские солдаты сейчас должны «стоять насмерть» на занимаемых рубежах, убежден Болдырев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская спецоперация на Украине не завершится в ближайшие несколько месяцев. С таким прогнозом выступил генерал армии РФ, экс-главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Знаю, что все это (продолжительность спецоперации — прим. URA.RU) будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — поделился мнением Болдырев. Он также подчеркнул, что для российских военных в ходе спецоперации сейчас важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах и готовить группировки».

Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия в ходе спецоперации добьется своих целей, передает «Национальная служба новостей». А его пресс-секретарь Дмитрий Песков выступал с заявлением, что Украина не готова к урегулированию проблемы невоенными методами.

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Российская спецоперация на Украине не завершится в ближайшие несколько месяцев. С таким прогнозом выступил генерал армии РФ, экс-главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Знаю, что все это (продолжительность спецоперации — прим. URA.RU) будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — поделился мнением Болдырев. Он также подчеркнул, что для российских военных в ходе спецоперации сейчас важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах и готовить группировки». Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия в ходе спецоперации добьется своих целей, передает «Национальная служба новостей». А его пресс-секретарь Дмитрий Песков выступал с заявлением, что Украина не готова к урегулированию проблемы невоенными методами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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