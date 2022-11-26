Генерал армии спрогнозировал конец спецоперации на Украине

Генерал армии РФ Болдырев: спецоперация на Украине не завершится в ближайшие полгода

26 ноября 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Российские солдаты сейчас должны «стоять насмерть» на занимаемых рубежах, убежден Болдырев Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская спецоперация на Украине не завершится в ближайшие несколько месяцев. С таким прогнозом выступил генерал армии РФ, экс-главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Знаю, что все это (продолжительность спецоперации — прим. URA.RU) будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — поделился мнением Болдырев. Он также подчеркнул, что для российских военных в ходе спецоперации сейчас важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах и готовить группировки». Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия в ходе спецоперации добьется своих целей, передает «Национальная служба новостей». А его пресс-секретарь Дмитрий Песков выступал с заявлением, что Украина не готова к урегулированию проблемы невоенными методами.

Российская спецоперация на Украине не завершится в ближайшие несколько месяцев. С таким прогнозом выступил генерал армии РФ, экс-главнокомандующий сухопутными войсками Владимир Болдырев в разговоре с корреспондентом URA.RU. «Знаю, что все это (продолжительность спецоперации — прим. URA.RU) будет долго. Это не один, и не два, и даже не полгода», — поделился мнением Болдырев. Он также подчеркнул, что для российских военных в ходе спецоперации сейчас важно «стоять насмерть на занимаемых рубежах и готовить группировки». Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия в ходе спецоперации добьется своих целей, передает «Национальная служба новостей». А его пресс-секретарь Дмитрий Песков выступал с заявлением, что Украина не готова к урегулированию проблемы невоенными методами.