Россия поставила ультиматум странам, которые введут ценовой потолок на нефть

Новак: Россия будет поставлять нефть странам Запада только на рыночных условиях
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Россия готова ограничить поставки нефти, чтобы не поставлять ее странам, которые ввели потолок цен, уточнил Александр Новак Фото:
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Россия будет поставлять нефть в страны Европы только на рыночных условиях. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак.

«Потолок цен на нефть является неприемлемым. РФ будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях», — уточнил Новак в ходе заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что Россия уже прирабатывает механизмы, позволяющие избежать поставок российской нефти в страны Запада, которые ввели ограничение цен на нефть. Причем заместитель отметил, что Россия даже готова смириться с ограничением по экспорту нефти.

Ранее сообщалось, что в США нашли противоречия в попытках Запада ограничить цены на российскую нефть. В свою очередь, комитет ОПЕК+ сохранил квоты на добычу нефти.

США и другие страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. После того как страны ЕС начали ограничивать цены на российский газ, Европа столкнулась с энергетическим кризисом.

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Россия будет поставлять нефть в страны Европы только на рыночных условиях. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак. «Потолок цен на нефть является неприемлемым. РФ будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях», — уточнил Новак в ходе заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что Россия уже прирабатывает механизмы, позволяющие избежать поставок российской нефти в страны Запада, которые ввели ограничение цен на нефть. Причем заместитель отметил, что Россия даже готова смириться с ограничением по экспорту нефти. Ранее сообщалось, что в США нашли противоречия в попытках Запада ограничить цены на российскую нефть. В свою очередь, комитет ОПЕК+ сохранил квоты на добычу нефти. США и другие страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. После того как страны ЕС начали ограничивать цены на российский газ, Европа столкнулась с энергетическим кризисом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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