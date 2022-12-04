Россия поставила ультиматум странам, которые введут ценовой потолок на нефть

Россия будет поставлять нефть в страны Европы только на рыночных условиях. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак.
«Потолок цен на нефть является неприемлемым. РФ будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях», — уточнил Новак в ходе заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что Россия уже прирабатывает механизмы, позволяющие избежать поставок российской нефти в страны Запада, которые ввели ограничение цен на нефть. Причем заместитель отметил, что Россия даже готова смириться с ограничением по экспорту нефти.
Ранее сообщалось, что в США нашли противоречия в попытках Запада ограничить цены на российскую нефть. В свою очередь, комитет ОПЕК+ сохранил квоты на добычу нефти.
США и другие страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. После того как страны ЕС начали ограничивать цены на российский газ, Европа столкнулась с энергетическим кризисом.
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
Россия будет поставлять нефть в страны Европы только на рыночных условиях. Об этом заявил зампредседателя правительства России Александр Новак. «Потолок цен на нефть является неприемлемым. РФ будет поставлять нефть и нефтепродукты только на рыночных условиях», — уточнил Новак в ходе заседания. Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он подчеркнул, что Россия уже прирабатывает механизмы, позволяющие избежать поставок российской нефти в страны Запада, которые ввели ограничение цен на нефть. Причем заместитель отметил, что Россия даже готова смириться с ограничением по экспорту нефти. Ранее сообщалось, что в США нашли противоречия в попытках Запада ограничить цены на российскую нефть. В свою очередь, комитет ОПЕК+ сохранил квоты на добычу нефти. США и другие страны Запада начали вводить санкции в отношении РФ после начала спецоперации на Украине. После того как страны ЕС начали ограничивать цены на российский газ, Европа столкнулась с энергетическим кризисом.