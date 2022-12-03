Глава Нижневартовска выехал к месту взрыва в жилой многоэтажке

Дмитрий Кощенко выехал к месту взрыва
Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко выехал на место взрыва в жилом доме на улице Мира. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных коммуникаций городской администрации.
«Глава Нижневартовска в срочном порядке выехал на место происшествия. Он будет координировать действия всех служб», — сообщили в мэрии. Все остальные комментарии там пообещала дать позднее.
Ранее сообщалось о взрыве в пятиэтажке. Есть пострадавшие.
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