03 декабря 2022
02 декабря 2022

Глава Нижневартовска выехал к месту взрыва в жилой многоэтажке

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа сотрудников мчс и пожарных. Москва, мчс, пожар, огонь, тушение пожара, огнеборцы
Дмитрий Кощенко выехал к месту взрыва Фото:

Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко выехал на место взрыва в жилом доме на улице Мира. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных коммуникаций городской администрации.

«Глава Нижневартовска в срочном порядке выехал на место происшествия. Он будет координировать действия всех служб», — сообщили в мэрии. Все остальные комментарии там пообещала дать позднее.

Ранее сообщалось о взрыве в пятиэтажке. Есть пострадавшие.

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Глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко выехал на место взрыва в жилом доме на улице Мира. Об этом URA.RU сообщили в департаменте общественных коммуникаций городской администрации. «Глава Нижневартовска в срочном порядке выехал на место происшествия. Он будет координировать действия всех служб», — сообщили в мэрии. Все остальные комментарии там пообещала дать позднее. Ранее сообщалось о взрыве в пятиэтажке. Есть пострадавшие.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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