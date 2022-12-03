Губернатор ХМАО отправила в Нижневартовск медиков после взрыва дома

Из Ханты-Мансийска выдвинулась дополнительная группа медиков
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Из Ханты-Мансийска в Нижневартовск, по распоряжению губернатора, выдвигается группа медиков во главе с директором департамента здравоохранения ХМАО Алексеем Добровольским. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила директор департамента общественных внешних связей и молодежной политики Елена Шумакова.
«В Нижневартовск из Ханты-Мансийска на вертолете санавиации выдвинулась группа медицинских специалистов во главе с директором департамента здравоохранения ХМАО Алексеем Добровольским. Губернатор ХМАО Наталья Комарова отдала все необходимые распоряжения по оказанию помощи, держит ситуацию на личном контроле», — сказала Шумакова.
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