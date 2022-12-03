Власти Нижневартовска проводят закрытое совещание после взрыва в доме

В пункте временного размещения жителей Нижневартовска после обрушения дома на улице Мира началось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU.
«На заседании комиссии работают представители служб быстрого реагирования, а также чиновники городской администрации. Заседание проходит в закрытом режиме, там решаются вопросы о дальнейших действиях властей в связи с произошедшим ЧП», — рассказал корреспондент URA.RU.
Взрыв газа в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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