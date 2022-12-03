03 декабря 2022

Власти Нижневартовска проводят закрытое совещание после взрыва в доме

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС. Курган, мчс, спасатели мчс, сотрудники мчс, пожарные
В Нижневартовске проходит заседания комиссии по ЧС Фото:

В пункте временного размещения жителей Нижневартовска после обрушения дома на улице Мира началось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU.

«На заседании комиссии работают представители служб быстрого реагирования, а также чиновники городской администрации. Заседание проходит в закрытом режиме, там решаются вопросы о дальнейших действиях властей в связи с произошедшим ЧП», — рассказал корреспондент URA.RU.

Взрыв газа в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

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В пункте временного размещения жителей Нижневартовска после обрушения дома на улице Мира началось заседание городской комиссии по чрезвычайным ситуациям. Оно проходит в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. «На заседании комиссии работают представители служб быстрого реагирования, а также чиновники городской администрации. Заседание проходит в закрытом режиме, там решаются вопросы о дальнейших действиях властей в связи с произошедшим ЧП», — рассказал корреспондент URA.RU. Взрыв газа в доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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