Жительница дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, чудом избежала трагедии

04 декабря 2022 в 21:39 Размер текста - 17 +

О взрыве девушка узнала от знакомых Фото: Владимир Андреев © URA.RU Эльвира Байрамгулова из Нижневартовска (ХМАО), проживающая во взорвавшейся многоэтажке на улице Мира, избежала трагедии, потому что пошла с друзьями в кино. Об этом она рассказала в беседе корреспонденту URA.RU. «Меня дома не было в этот момент. Я просто вышла с друзьями в кино. Мне знакомые скидывают запись о том, что взорвался дом. Тут же папа звонит в панике, в истерике. Я отвечаю, что все нормально. Приезжаем по факту, нас уже не пускаю в квартиру», — рассказала девушка. Она уточнила, что взрыв произошел на втором этаже, а ее жилье расположено на третьем. В квартире во время взрыва никого не было, девушка живет одна, там остались только вещи.

Эльвира Байрамгулова из Нижневартовска (ХМАО), проживающая во взорвавшейся многоэтажке на улице Мира, избежала трагедии, потому что пошла с друзьями в кино. Об этом она рассказала в беседе корреспонденту URA.RU. «Меня дома не было в этот момент. Я просто вышла с друзьями в кино. Мне знакомые скидывают запись о том, что взорвался дом. Тут же папа звонит в панике, в истерике. Я отвечаю, что все нормально. Приезжаем по факту, нас уже не пускаю в квартиру», — рассказала девушка. Она уточнила, что взрыв произошел на втором этаже, а ее жилье расположено на третьем. В квартире во время взрыва никого не было, девушка живет одна, там остались только вещи.