03 декабря 2022

Жительница дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, чудом избежала трагедии

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Последствия взрыва газа в доме 9А на улице 28 июня в Ногинске. Москва, мчс, газ, последствия, спасатели, взрыв, обрушение дома, разрушения, спасательная операция, хлопок газа
О взрыве девушка узнала от знакомых Фото:

Эльвира Байрамгулова из Нижневартовска (ХМАО), проживающая во взорвавшейся многоэтажке на улице Мира, избежала трагедии, потому что пошла с друзьями в кино. Об этом она рассказала в беседе корреспонденту URA.RU.

«Меня дома не было в этот момент. Я просто вышла с друзьями в кино. Мне знакомые скидывают запись о том, что взорвался дом. Тут же папа звонит в панике, в истерике. Я отвечаю, что все нормально. Приезжаем по факту, нас уже не пускаю в квартиру», — рассказала девушка.

Она уточнила, что взрыв произошел на втором этаже, а ее жилье расположено на третьем. В квартире во время взрыва никого не было, девушка живет одна, там остались только вещи.

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Эльвира Байрамгулова из Нижневартовска (ХМАО), проживающая во взорвавшейся многоэтажке на улице Мира, избежала трагедии, потому что пошла с друзьями в кино. Об этом она рассказала в беседе корреспонденту URA.RU. «Меня дома не было в этот момент. Я просто вышла с друзьями в кино. Мне знакомые скидывают запись о том, что взорвался дом. Тут же папа звонит в панике, в истерике. Я отвечаю, что все нормально. Приезжаем по факту, нас уже не пускаю в квартиру», — рассказала девушка. Она уточнила, что взрыв произошел на втором этаже, а ее жилье расположено на третьем. В квартире во время взрыва никого не было, девушка живет одна, там остались только вещи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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