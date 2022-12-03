Жительница дома в Нижневартовске, где произошел взрыв, чудом избежала трагедии

Эльвира Байрамгулова из Нижневартовска (ХМАО), проживающая во взорвавшейся многоэтажке на улице Мира, избежала трагедии, потому что пошла с друзьями в кино. Об этом она рассказала в беседе корреспонденту URA.RU.
«Меня дома не было в этот момент. Я просто вышла с друзьями в кино. Мне знакомые скидывают запись о том, что взорвался дом. Тут же папа звонит в панике, в истерике. Я отвечаю, что все нормально. Приезжаем по факту, нас уже не пускаю в квартиру», — рассказала девушка.
Она уточнила, что взрыв произошел на втором этаже, а ее жилье расположено на третьем. В квартире во время взрыва никого не было, девушка живет одна, там остались только вещи.
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