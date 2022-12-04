Уральский полпред выразил слова соболезнования из-за трагедии в Нижневартовске

04 декабря 2022 в 23:13 Размер текста - 17 +

Уральский полпред Владимир Якушев выразил соболезнования из-за трагедии в Нижневартовске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Уральский полпред Владимир Якушев выразил соболезнования горожанам в связи с трагедией в Нижневартовске. Его слова приводит тelegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» «Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования горожанам в связи с трагедией в Нижневартовске. А также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто сейчас находится в больнице», — цитирует тelegram-канал слова уральского полпреда. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 4 декабря в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ из-за неверной установки газового баллона. Четверо пострадавших в результате взрыва в жилом доме Нижневартовска доставлены в окружную больницу. Трое в тяжелом состоянии. Пять человек погибли.

Уральский полпред Владимир Якушев выразил соболезнования горожанам в связи с трагедией в Нижневартовске. Его слова приводит тelegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» «Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования горожанам в связи с трагедией в Нижневартовске. А также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто сейчас находится в больнице», — цитирует тelegram-канал слова уральского полпреда. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 4 декабря в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ из-за неверной установки газового баллона. Четверо пострадавших в результате взрыва в жилом доме Нижневартовска доставлены в окружную больницу. Трое в тяжелом состоянии. Пять человек погибли.