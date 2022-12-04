Уральский полпред выразил слова соболезнования из-за трагедии в Нижневартовске

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Владимир Якушев в Доме добровольцев СО. Екатеринбург, якушев владимир
Уральский полпред Владимир Якушев выразил соболезнования из-за трагедии в Нижневартовске Фото:
новость из сюжета
В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Уральский полпред Владимир Якушев выразил соболезнования горожанам в связи с трагедией в Нижневартовске. Его слова приводит тelegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»

«Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования горожанам в связи с трагедией в Нижневартовске. А также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто сейчас находится в больнице», — цитирует тelegram-канал слова уральского полпреда.

Ранее URA.RU сообщало, что вечером 4 декабря в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ из-за неверной установки газового баллона. Четверо пострадавших в результате взрыва в жилом доме Нижневартовска доставлены в окружную больницу. Трое в тяжелом состоянии. Пять человек погибли.

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Уральский полпред Владимир Якушев выразил соболезнования горожанам в связи с трагедией в Нижневартовске. Его слова приводит тelegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» «Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев выразил соболезнования горожанам в связи с трагедией в Нижневартовске. А также пожелал скорейшего выздоровления тем, кто сейчас находится в больнице», — цитирует тelegram-канал слова уральского полпреда. Ранее URA.RU сообщало, что вечером 4 декабря в жилом доме Нижневартовска произошел взрыв. По предварительным данным, взорвался газ из-за неверной установки газового баллона. Четверо пострадавших в результате взрыва в жилом доме Нижневартовска доставлены в окружную больницу. Трое в тяжелом состоянии. Пять человек погибли.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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