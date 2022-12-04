04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022
01 декабря 2022

В Тюменской области четвертый день ищут пропавшую девочку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Юргамыш. Курган, школьник, подросток, одиночество, студенты, зима, шкоольник
Поисковики также назвали приметы, по которым можно узнать девочку Фото:

В Тобольске (Тюменская область) ищут 15-летнюю девочку, которая 2 декабря вышла из дома и пропала. Помощь в поисках подростка попросили оказать в местном поисковом отряде «Феникс».

«Саина Мадина Ильдаровна 2007 года рождения, ушла из дома в Тобольске и по настоящее время не вернулась. Всем, кто обладает какой-либо информацией, просим позвонить по номеру +7 904 888 74 38 или в единый номер вызова экстренных служб 112» — сообщили поисковики.

Там уточнили приметы, по которым подростка можно опознать. На вид ей около 15 лет, рост приблизительно 160 см, средней полноты телосложения и с длинными черными волосами. Она также была одета в вязанную шапку и куртку коричневого цвета, белые штаны и черные ботинки. При себе у нее имелась сумка черного цвета.

Фото:

Все главные новости Тюменской области в telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тобольске (Тюменская область) ищут 15-летнюю девочку, которая 2 декабря вышла из дома и пропала. Помощь в поисках подростка попросили оказать в местном поисковом отряде «Феникс». «Саина Мадина Ильдаровна 2007 года рождения, ушла из дома в Тобольске и по настоящее время не вернулась. Всем, кто обладает какой-либо информацией, просим позвонить по номеру +7 904 888 74 38 или в единый номер вызова экстренных служб 112» — сообщили поисковики. Там уточнили приметы, по которым подростка можно опознать. На вид ей около 15 лет, рост приблизительно 160 см, средней полноты телосложения и с длинными черными волосами. Она также была одета в вязанную шапку и куртку коричневого цвета, белые штаны и черные ботинки. При себе у нее имелась сумка черного цвета.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...