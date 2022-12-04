В Тюменской области четвертый день ищут пропавшую девочку. Фото

05 декабря 2022 в 00:53 Размер текста - 17 +

Поисковики также назвали приметы, по которым можно узнать девочку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тобольске (Тюменская область) ищут 15-летнюю девочку, которая 2 декабря вышла из дома и пропала. Помощь в поисках подростка попросили оказать в местном поисковом отряде «Феникс». «Саина Мадина Ильдаровна 2007 года рождения, ушла из дома в Тобольске и по настоящее время не вернулась. Всем, кто обладает какой-либо информацией, просим позвонить по номеру +7 904 888 74 38 или в единый номер вызова экстренных служб 112» — сообщили поисковики. Там уточнили приметы, по которым подростка можно опознать. На вид ей около 15 лет, рост приблизительно 160 см, средней полноты телосложения и с длинными черными волосами. Она также была одета в вязанную шапку и куртку коричневого цвета, белые штаны и черные ботинки. При себе у нее имелась сумка черного цвета. Фото: группа «Поиск Пропавших Людей г. Тобольска «Феникс» в соцсети «ВКонтакте»

В Тобольске (Тюменская область) ищут 15-летнюю девочку, которая 2 декабря вышла из дома и пропала. Помощь в поисках подростка попросили оказать в местном поисковом отряде «Феникс». «Саина Мадина Ильдаровна 2007 года рождения, ушла из дома в Тобольске и по настоящее время не вернулась. Всем, кто обладает какой-либо информацией, просим позвонить по номеру +7 904 888 74 38 или в единый номер вызова экстренных служб 112» — сообщили поисковики. Там уточнили приметы, по которым подростка можно опознать. На вид ей около 15 лет, рост приблизительно 160 см, средней полноты телосложения и с длинными черными волосами. Она также была одета в вязанную шапку и куртку коричневого цвета, белые штаны и черные ботинки. При себе у нее имелась сумка черного цвета.