В Тобольске (Тюменская область) ищут 15-летнюю девочку, которая 2 декабря вышла из дома и пропала. Помощь в поисках подростка попросили оказать в местном поисковом отряде «Феникс».
«Саина Мадина Ильдаровна 2007 года рождения, ушла из дома в Тобольске и по настоящее время не вернулась. Всем, кто обладает какой-либо информацией, просим позвонить по номеру +7 904 888 74 38 или в единый номер вызова экстренных служб 112» — сообщили поисковики.
Там уточнили приметы, по которым подростка можно опознать. На вид ей около 15 лет, рост приблизительно 160 см, средней полноты телосложения и с длинными черными волосами. Она также была одета в вязанную шапку и куртку коричневого цвета, белые штаны и черные ботинки. При себе у нее имелась сумка черного цвета.
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