К концу текущего года порядка восьми миллионов граждан Украины окажутся за чертой бедности. К таким выводам пришла вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде.
«К концу 2022 года восемь миллионов человек в Украине будут жить за чертой бедности. Это примерно 25 процентов населения. Происходит негативное влияние на доходы и уровень жизни людей на территории», — передает Die presse слова главы мировой финансовой организации.
Анна Бьерде напоминает, что Всемирный банк много раз заявлял о пагубном влиянии украинского конфликта и его серьезных последствиях. По словам Бьерде, на восстановление страны придется потратить около 500 млрд евро.
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины. На фоне этого Всемирный банк регулярно выдает кредиты Киеву. Так, в конце сентября на поддержку Украины было направлено 11 миллиардов долларов. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр называла расходы Киева «ошеломительными», указывая, что каждый месяц они составляют порядка шести млрд. При этом, в настоящий момент половина предприятий, расположенных на Украине, полностью закрыта, другая половина испытывает большие трудности, напоминает MK.
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К концу текущего года порядка восьми миллионов граждан Украины окажутся за чертой бедности. К таким выводам пришла вице-президент Всемирного банка Анна Бьерде. «К концу 2022 года восемь миллионов человек в Украине будут жить за чертой бедности. Это примерно 25 процентов населения. Происходит негативное влияние на доходы и уровень жизни людей на территории», — передает Die presse слова главы мировой финансовой организации. Анна Бьерде напоминает, что Всемирный банк много раз заявлял о пагубном влиянии украинского конфликта и его серьезных последствиях. По словам Бьерде, на восстановление страны придется потратить около 500 млрд евро. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Основными ее целями являются демилитаризация и денацификация Украины. На фоне этого Всемирный банк регулярно выдает кредиты Киеву. Так, в конце сентября на поддержку Украины было направлено 11 миллиардов долларов. Глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр называла расходы Киева «ошеломительными», указывая, что каждый месяц они составляют порядка шести млрд. При этом, в настоящий момент половина предприятий, расположенных на Украине, полностью закрыта, другая половина испытывает большие трудности, напоминает MK.