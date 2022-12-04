Губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Нижневартовск на место взрыва в многоквартирном доме. Корреспондент URA.RU сообщает, что во время совещания оперштаба глава Югры поручила обеспечить всех пострадавших временным жильем.
«У меня предложение по всему жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске, в том числе и по тому, которое возможно приобрести. Необходимо разместить в нем людей», — сказала Наталья Комарова во время совещания. Решение нужно принять в течение двух дней.
Помимо этого, она распорядилась к 6 утра предоставить информацию о пострадавших — состав семьи, место проживания, наличие детей. Так же требуется расписать все, что необходимо людям.
Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место ЧП. Взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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