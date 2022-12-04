04 декабря 2022

Губернатор ХМАО дала первые поручения после взрыва в доме в Нижневартовске. Видео

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Семинар-совещание, круглые столы. Москва, комарова наталья
Комарова распорядилась использовать весь жилой фонд Нижневартовска, пригодный для проживания Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Нижневартовск на место взрыва в многоквартирном доме. Корреспондент URA.RU сообщает, что во время совещания оперштаба глава Югры поручила обеспечить всех пострадавших временным жильем.

«У меня предложение по всему жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске, в том числе и по тому, которое возможно приобрести. Необходимо разместить в нем людей», — сказала Наталья Комарова во время совещания. Решение нужно принять в течение двух дней.

Помимо этого, она распорядилась к 6 утра предоставить информацию о пострадавших — состав семьи, место проживания, наличие детей. Так же требуется расписать все, что необходимо людям.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место ЧП. Взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Нижневартовск на место взрыва в многоквартирном доме. Корреспондент URA.RU сообщает, что во время совещания оперштаба глава Югры поручила обеспечить всех пострадавших временным жильем. «У меня предложение по всему жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске, в том числе и по тому, которое возможно приобрести. Необходимо разместить в нем людей», — сказала Наталья Комарова во время совещания. Решение нужно принять в течение двух дней. Помимо этого, она распорядилась к 6 утра предоставить информацию о пострадавших — состав семьи, место проживания, наличие детей. Так же требуется расписать все, что необходимо людям. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место ЧП. Взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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