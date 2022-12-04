Губернатор ХМАО дала первые поручения после взрыва в доме в Нижневартовске. Видео

05 декабря 2022 в 03:41 Размер текста - 17 +

Комарова распорядилась использовать весь жилой фонд Нижневартовска, пригодный для проживания Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В жилом доме Нижневартовска взорвался газ Губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Нижневартовск на место взрыва в многоквартирном доме. Корреспондент URA.RU сообщает, что во время совещания оперштаба глава Югры поручила обеспечить всех пострадавших временным жильем. «У меня предложение по всему жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске, в том числе и по тому, которое возможно приобрести. Необходимо разместить в нем людей», — сказала Наталья Комарова во время совещания. Решение нужно принять в течение двух дней. Помимо этого, она распорядилась к 6 утра предоставить информацию о пострадавших — состав семьи, место проживания, наличие детей. Так же требуется расписать все, что необходимо людям. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место ЧП. Взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова прилетела в Нижневартовск на место взрыва в многоквартирном доме. Корреспондент URA.RU сообщает, что во время совещания оперштаба глава Югры поручила обеспечить всех пострадавших временным жильем. «У меня предложение по всему жилому фонду, пригодному для проживания в Нижневартовске, в том числе и по тому, которое возможно приобрести. Необходимо разместить в нем людей», — сказала Наталья Комарова во время совещания. Решение нужно принять в течение двух дней. Помимо этого, она распорядилась к 6 утра предоставить информацию о пострадавших — состав семьи, место проживания, наличие детей. Так же требуется расписать все, что необходимо людям. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО прибыла в Нижневартовск на место ЧП. Взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.