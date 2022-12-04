04 декабря 2022
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02 декабря 2022

Пермяки не спешат отказываться от вредных привычек

© Служба новостей «URA.RU»
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Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, курение, социальная реклама, вредные привычки, ампутация, сто рублей, деньги
Пермяки подвержены вредным привычкам Фото:

Жители Пермского края оказали существенно подвержены воздействию вредных привычек. В таким выводам пришли аналитики РИА Новости, сверив статистику прошлого и позапрошлого годов.

«63 сточка из 85 — Пермский край. Рейтинговый балл в 2021 году — 49,2», — указано в исследовании СМИ по отсутствию вредных привычек в регионах РФ. Годом ранее рейтинговый балл равнялся 49,4. Эксперты опирались на учет потребления табачных изделий на территории. В расчеты включены также данные о продаже алкоголя и количестве преступлений, связанных с алкогольным и наркотическим опьянением граждан.

Согласно исследованию, самый здоровый образ жизни в РФ ведет население северокавказских республик. Жители Сахалина, Камчатки и Хакасии — в числе аутсайдеров.

URA.RU писало ранее, что на скорость старения организма человека напрямую влияет его образ жизни. Подробнее об этом рассказывал директор научно-исследовательского медцентра «Геронтология» Кирилл Прощаев.

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Жители Пермского края оказали существенно подвержены воздействию вредных привычек. В таким выводам пришли аналитики РИА Новости, сверив статистику прошлого и позапрошлого годов. «63 сточка из 85 — Пермский край. Рейтинговый балл в 2021 году — 49,2», — указано в исследовании СМИ по отсутствию вредных привычек в регионах РФ. Годом ранее рейтинговый балл равнялся 49,4. Эксперты опирались на учет потребления табачных изделий на территории. В расчеты включены также данные о продаже алкоголя и количестве преступлений, связанных с алкогольным и наркотическим опьянением граждан. Согласно исследованию, самый здоровый образ жизни в РФ ведет население северокавказских республик. Жители Сахалина, Камчатки и Хакасии — в числе аутсайдеров. URA.RU писало ранее, что на скорость старения организма человека напрямую влияет его образ жизни. Подробнее об этом рассказывал директор научно-исследовательского медцентра «Геронтология» Кирилл Прощаев.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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