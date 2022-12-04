Пермяки не спешат отказываться от вредных привычек

Жители Пермского края оказали существенно подвержены воздействию вредных привычек. В таким выводам пришли аналитики РИА Новости, сверив статистику прошлого и позапрошлого годов.
«63 сточка из 85 — Пермский край. Рейтинговый балл в 2021 году — 49,2», — указано в исследовании СМИ по отсутствию вредных привычек в регионах РФ. Годом ранее рейтинговый балл равнялся 49,4. Эксперты опирались на учет потребления табачных изделий на территории. В расчеты включены также данные о продаже алкоголя и количестве преступлений, связанных с алкогольным и наркотическим опьянением граждан.
Согласно исследованию, самый здоровый образ жизни в РФ ведет население северокавказских республик. Жители Сахалина, Камчатки и Хакасии — в числе аутсайдеров.
URA.RU писало ранее, что на скорость старения организма человека напрямую влияет его образ жизни. Подробнее об этом рассказывал директор научно-исследовательского медцентра «Геронтология» Кирилл Прощаев.
Будьте в курсе всех главных новостей Пермского края - читайте канал https://t.me/Bolshaya_P