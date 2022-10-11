Геронтолог Прощаев назвал факторы, от которых зависит скорость старения человека

Геронтолог Прощаев: скорость старения зависит от генетики, экологии и образа жизни человека

11 октября 2022 в 22:13 Размер текста - 17 +

Скорость старения человека зависит от четырех факторов Фото: Александр Мамаев © URA.RU Скорость старения организма зависит от таких групп факторов, как генетические и экологические. Также играет роль, какой образ жизни ведет человек и какие заболевания он накопил в процессе существования. Об этом URA.RU рассказал геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. «Скорость старения зависит от четырех групп факторов. Первая группа — генетические. Обычно в семье генетически обусловлено примерно одинаковая скорость старения у близких родственников. Вторая группа факторов связана с образом жизни. То, как мы двигаемся. То, как мы едим. Есть вредные привычки или нет. Третья группа факторов — экологические или средовые. Показано, что жизнь в неблагоприятной экологической обстановке повышает темпы старения. Четвертая группа факторов связана с теми заболеваниями, которые накапливает человек в процессе жизни», — сказал Кирилл Прощаев. При этом нельзя выделить конкретную группу факторов, которая бы больше всего влияла на скорость старения, отметил геронтолог. «Сказать какая из этих групп факторов имеет ведущее значение, довольно сложно. Каждая из этих групп имеет примерно равное влияние на скорость и темпы старения. Скорее следует говорить, что среди этих факторов есть неуправляемые и управляемые. Вот группа генетических факторов на сегодняшний день пока еще неуправляемой. Однако во всех других группах факторов мы можем увидеть вещи, которые могут быть управляемыми», — заключил доктор медицинских наук. Ранее ученые пришли к выводу, что сахар, соль, кофе и ряд других продуктов ускоряют процессы старения организма человека. Кроме того, в список попал алкоголь, продуты из кукурузы (чипсы, хлопья, попкорн), которые, согласно исследованию, ускоряют старение почти в 10 раз. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Скорость старения организма зависит от таких групп факторов, как генетические и экологические. Также играет роль, какой образ жизни ведет человек и какие заболевания он накопил в процессе существования. Об этом URA.RU рассказал геронтолог, гериатр, директор научно-исследовательского медицинского центр «Геронтология», доктор медицинских наук Кирилл Прощаев. «Скорость старения зависит от четырех групп факторов. Первая группа — генетические. Обычно в семье генетически обусловлено примерно одинаковая скорость старения у близких родственников. Вторая группа факторов связана с образом жизни. То, как мы двигаемся. То, как мы едим. Есть вредные привычки или нет. Третья группа факторов — экологические или средовые. Показано, что жизнь в неблагоприятной экологической обстановке повышает темпы старения. Четвертая группа факторов связана с теми заболеваниями, которые накапливает человек в процессе жизни», — сказал Кирилл Прощаев. При этом нельзя выделить конкретную группу факторов, которая бы больше всего влияла на скорость старения, отметил геронтолог. «Сказать какая из этих групп факторов имеет ведущее значение, довольно сложно. Каждая из этих групп имеет примерно равное влияние на скорость и темпы старения. Скорее следует говорить, что среди этих факторов есть неуправляемые и управляемые. Вот группа генетических факторов на сегодняшний день пока еще неуправляемой. Однако во всех других группах факторов мы можем увидеть вещи, которые могут быть управляемыми», — заключил доктор медицинских наук. Ранее ученые пришли к выводу, что сахар, соль, кофе и ряд других продуктов ускоряют процессы старения организма человека. Кроме того, в список попал алкоголь, продуты из кукурузы (чипсы, хлопья, попкорн), которые, согласно исследованию, ускоряют старение почти в 10 раз.