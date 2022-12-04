Курганцы стали реже употреблять спиртное и табачную продукцию

05 декабря 2022 в 05:19 Размер текста - 17 +

Зауральцы стали отказываться от вредных привычек Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители Курганской области за года стали меньше курить и пить. Эксперты РИА Новости сравнили данные 2001 и 2000 годов. «Рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек. Курганская область — 62 место из 85. Рейтинговый балл в 2001 году — 49,9. Рейтинговый балл в 2000 году — 43,6», — указано на сайте СМИ. В исследовании говорится, что расчет строился на данных о потреблении табачных изделий в регионе, продаже алкогольной продукции и количестве преступлений, совершенных в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, а также связанной с этим смертности. Курганскую область ране назвали одним из самых опасных регионов в УрФО. Согласно данным Генпрокуратуры за январь — май текущего года, ухудшилась криминогенная ситуация только в 22 субъектах страны. И Зауралье попало в их число.

Жители Курганской области за года стали меньше курить и пить. Эксперты РИА Новости сравнили данные 2001 и 2000 годов. «Рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек. Курганская область — 62 место из 85. Рейтинговый балл в 2001 году — 49,9. Рейтинговый балл в 2000 году — 43,6», — указано на сайте СМИ. В исследовании говорится, что расчет строился на данных о потреблении табачных изделий в регионе, продаже алкогольной продукции и количестве преступлений, совершенных в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, а также связанной с этим смертности. Курганскую область ране назвали одним из самых опасных регионов в УрФО. Согласно данным Генпрокуратуры за январь — май текущего года, ухудшилась криминогенная ситуация только в 22 субъектах страны. И Зауралье попало в их число.