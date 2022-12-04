04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

Курганцы стали реже употреблять спиртное и табачную продукцию

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маврики МММ, образец 1994 год. Екатеринбург, курение, социальная реклама, вредные привычки, ампутация, сто рублей, деньги
Зауральцы стали отказываться от вредных привычек Фото:

Жители Курганской области за года стали меньше курить и пить. Эксперты РИА Новости сравнили данные 2001 и 2000 годов.

«Рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек. Курганская область — 62 место из 85. Рейтинговый балл в 2001 году — 49,9. Рейтинговый балл в 2000 году — 43,6», — указано на сайте СМИ.

В исследовании говорится, что расчет строился на данных о потреблении табачных изделий в регионе, продаже алкогольной продукции и количестве преступлений, совершенных в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, а также связанной с этим смертности.

Курганскую область ране назвали одним из самых опасных регионов в УрФО. Согласно данным Генпрокуратуры за январь — май текущего года, ухудшилась криминогенная ситуация только в 22 субъектах страны. И Зауралье попало в их число.

Все главные новости Курганской области в telegram-канале, переходите по ссылке:  https://t.me/Kurganistan45 

Жители Курганской области за года стали меньше курить и пить. Эксперты РИА Новости сравнили данные 2001 и 2000 годов. «Рейтинг регионов РФ по отсутствию вредных привычек. Курганская область — 62 место из 85. Рейтинговый балл в 2001 году — 49,9. Рейтинговый балл в 2000 году — 43,6», — указано на сайте СМИ. В исследовании говорится, что расчет строился на данных о потреблении табачных изделий в регионе, продаже алкогольной продукции и количестве преступлений, совершенных в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, а также связанной с этим смертности. Курганскую область ране назвали одним из самых опасных регионов в УрФО. Согласно данным Генпрокуратуры за январь — май текущего года, ухудшилась криминогенная ситуация только в 22 субъектах страны. И Зауралье попало в их число.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...