Согласно выводам исследования, высокий уровень криминогенности свидетельствует о социальных проблемах Фото: Анна Майорова © URA.RU

Курганская область вошла в список регионов, где криминогенная обстановка остается сложной. Согласно данным Генпрокуратуры за январь — май, в РФ в этом году зарегистрировано снижение уровня преступности. При среднем показателе 5,6 единиц преступлений на одну тысячу россиян, ухудшилась криминогенная ситуация только в 22 субъектах страны.

«Выделяются Челябинская, Курганская и Тюменская области в УрФО. Удмуртия и Пермский край — в ПФО. Тверская и Смоленская области — в ЦФО (6-10 преступлений на тысячу жителей)», — написано в telegram-канале «Региональная политика» со ссылкой на данные статистики.

Больше всего преступлений в расчете на душу населения совершается на Дальнем Востоке и в Сибири. В число криминогенных лидеров входит Республика Алтай, где на тысячу жителей приходится 9,8 преступлений. Среди регионов Сибири чуть лучше выглядят Тува и Хакасия (около 9 преступлений), а затем идут самые крупные регионы — Кузбасс и Алтайский край (около 7 преступлений).

Второе место в списке «наиболее опасных регионов» занимает Карелия (8,7 преступлений). На Северо-Западе в список 22-ух попали — Республика Коми, Ненецкий АО, Новгородская, Архангельская и Мурманская области (6,6 — 7,8 преступлений на тысячу жителей). Но по большей части перечень регионов с «неутешительной криминогенной обстановкой» состоит из дальневосточных субъектов.

О том, что в ходе проверки завершенных уголовных дел в Курганской области Следком РФ выявил негативную динамка — увеличение числа несовершеннолетних потерпевших, URA.RU сообщало в начале июня. Свердловская и Челябинская области также находились в зоне риска.

Были проанализированы данные за 5 месяцев текущего года Фото: telegram-канал «региональная политика»