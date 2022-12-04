Тюменцам предлагают высокооплачиваемую работу в ДНР и ЛНР

Тюменцам предлагают 170 тыс. рублей за работу охранником на Украине Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени ищут охранников школ и детских садов в ДНР и ЛНР с зарплатой от 170 тыс. рублей. Соответствующая вакансия размещена на платформе онлайн-рекрутинга HeadHunter.

«В обязанности входит: охрана образовательных учреждении (школы, сады); обход территорий; охрана имущества. Требования к сотруднику: наличие удостоверения охранника 6 разряда; медицинская справка 002 ОУ, действие которой не менее января 2023; пройденная периодическая проверка», — сообщается в вакансии.

Работодатель также предоставляет сотруднику проезд, проживание и питание. Длительность одной вахты — 2 месяца.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюмени ищут на работу электрогазосварщиков. Работодатель предлагает зарплату 300 тысяч рублей в месяц.