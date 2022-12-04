04 декабря 2022

Глава МЧС России прибыл на место трагедии в Нижневартовске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Михаил Мишустин во время посещения Якустка. Якутск, куренков александр
Куренкову докладывают о ходе проделанных работ Фото:
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В жилом доме Нижневартовска взорвался газ

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома в сопровождении Натальи Комаровой. Спасательные службы докладывают о ходе проделанных работ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«Техники и людей хватает. Всего привлечено 189 человек. Сейчас проводятся мероприятия по вскрытию кровли на 3 и 4 подъездах полность и будем снимать парапеты», — передает корреспондент URA.RU слова замначальника ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Романа Артамонова.

Ранее URA.RU сообщало, что на место ЧП в Нижневартовске вылетел Глава МЧС России Александр Куренков. Губернатор ХМАО так же прибыла в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома. Во время экстренного совещания оперштаба она дала первые поручения и сообщила количество без вести пропавших. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.

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Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома в сопровождении Натальи Комаровой. Спасательные службы докладывают о ходе проделанных работ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «Техники и людей хватает. Всего привлечено 189 человек. Сейчас проводятся мероприятия по вскрытию кровли на 3 и 4 подъездах полность и будем снимать парапеты», — передает корреспондент URA.RU слова замначальника ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Романа Артамонова. Ранее URA.RU сообщало, что на место ЧП в Нижневартовске вылетел Глава МЧС России Александр Куренков. Губернатор ХМАО так же прибыла в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома. Во время экстренного совещания оперштаба она дала первые поручения и сообщила количество без вести пропавших. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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