Глава МЧС России прибыл на место трагедии в Нижневартовске

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома в сопровождении Натальи Комаровой. Спасательные службы докладывают о ходе проделанных работ. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.
«Техники и людей хватает. Всего привлечено 189 человек. Сейчас проводятся мероприятия по вскрытию кровли на 3 и 4 подъездах полность и будем снимать парапеты», — передает корреспондент URA.RU слова замначальника ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Романа Артамонова.
Ранее URA.RU сообщало, что на место ЧП в Нижневартовске вылетел Глава МЧС России Александр Куренков. Губернатор ХМАО так же прибыла в Нижневартовск на место взрыва многоквартирного дома. Во время экстренного совещания оперштаба она дала первые поручения и сообщила количество без вести пропавших. Напомним, взрыв в многоквартирном доме Нижневартовска случился 4 декабря. На месте работают спасатели. Следственным комитетом возбуждено уголовное дело. Предварительная версия случившегося — взрыв бытового газа.
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