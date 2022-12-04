В США раскрыли, что приведет Запад к войне с Россией

American Conservative: идеализм Запада приведет к войне с РФ

05 декабря 2022 в 08:05 Размер текста - 17 +

Европа может развязать более масштабную войну с Россией, пишет ТАС Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нравственный идеализм во внешней политике стран Европы может привести к войне с Россией. Об этом сообщил американский журнал American Conservative. «Либеральные демократии очень склонны к нравственному идеализму во внешней политике и к проведению крестовых внешнеполитических инициатив, таких как война, которые не отвечают интересам воюющей нации или безопасности и стабильности», — сообщили в публикации . Также авторы отметили, что Европа может развязать более масштабную войну с Россией, которая сделает европейцев бедными. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам российского лидера, ее целями являлись защита мирного населения Донбасса от геноцида, а также демилитаризация и денацификация Украины. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что денацификация предполагает отказ от ложных символов и нацистских идей, которые получили распространение на Украине и были направлены против всего русского, сообщает RT.

Нравственный идеализм во внешней политике стран Европы может привести к войне с Россией. Об этом сообщил американский журнал American Conservative. «Либеральные демократии очень склонны к нравственному идеализму во внешней политике и к проведению крестовых внешнеполитических инициатив, таких как война, которые не отвечают интересам воюющей нации или безопасности и стабильности», — сообщили в публикации. Также авторы отметили, что Европа может развязать более масштабную войну с Россией, которая сделает европейцев бедными. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля по указу президента РФ Владимира Путина. По словам российского лидера, ее целями являлись защита мирного населения Донбасса от геноцида, а также демилитаризация и денацификация Украины. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что денацификация предполагает отказ от ложных символов и нацистских идей, которые получили распространение на Украине и были направлены против всего русского, сообщает RT.