Температура воздуха в Екатеринбурге опустится до — 20 градусов

05 декабря 2022 в 08:54 Размер текста - 17 +

Синоптики пообещали свердловчанам морозную неделю Фото: Размик Закарян © URA.RU В ближайшие дни температура воздухе в Екатеринбурге опустится до -20 градусов, а местами в Свердловской области — до -25. Информация о погоде на ближайшие дни появилась на сайте уральского Гидрометцентра. Синоптики обещают в Свердловской области и Екатеринбурге в ближайшие дни переменную облачность и преимущественно без осадков. 5 декабря в уральской столице ожидается — 9-11 градусов днем, ненамного холоднее ночью. Во вторник температура воздуха днем опустится до -14 градусов, а ночью обещают морозы до — 20. Местами в Свердловской области ожидается до — 25 градусов. 7 декабря днем температура воздуха составит — 12-14 градусов, а ночью — 17-19. В Свердловской области в последние дни выпало большое количество осадков. ГИБДД выпускала предупреждение для водителей и призывало не выезжать на дальние расстояния без лишней необходимости.

В ближайшие дни температура воздухе в Екатеринбурге опустится до -20 градусов, а местами в Свердловской области — до -25. Информация о погоде на ближайшие дни появилась на сайте уральского Гидрометцентра. Синоптики обещают в Свердловской области и Екатеринбурге в ближайшие дни переменную облачность и преимущественно без осадков. 5 декабря в уральской столице ожидается — 9-11 градусов днем, ненамного холоднее ночью. Во вторник температура воздуха днем опустится до -14 градусов, а ночью обещают морозы до — 20. Местами в Свердловской области ожидается до — 25 градусов. 7 декабря днем температура воздуха составит — 12-14 градусов, а ночью — 17-19. В Свердловской области в последние дни выпало большое количество осадков. ГИБДД выпускала предупреждение для водителей и призывало не выезжать на дальние расстояния без лишней необходимости.