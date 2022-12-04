04 декабря 2022
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Температура воздуха в Екатеринбурге опустится до — 20 градусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Снежный город. Екатеринбург, снег, зима, город в снегу
Синоптики пообещали свердловчанам морозную неделю Фото:

В ближайшие дни температура воздухе в Екатеринбурге опустится до -20 градусов, а местами в Свердловской области — до -25. Информация о погоде на ближайшие дни появилась на сайте уральского Гидрометцентра.

Синоптики обещают в Свердловской области и Екатеринбурге в ближайшие дни переменную облачность и преимущественно без осадков. 5 декабря в уральской столице ожидается — 9-11 градусов днем, ненамного холоднее ночью. Во вторник температура воздуха днем опустится до -14 градусов, а ночью обещают морозы до — 20. Местами в Свердловской области ожидается до — 25 градусов. 7 декабря днем температура воздуха составит — 12-14 градусов, а ночью — 17-19.

В Свердловской области в последние дни выпало большое количество осадков. ГИБДД выпускала предупреждение для водителей и призывало не выезжать на дальние расстояния без лишней необходимости.

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В ближайшие дни температура воздухе в Екатеринбурге опустится до -20 градусов, а местами в Свердловской области — до -25. Информация о погоде на ближайшие дни появилась на сайте уральского Гидрометцентра. Синоптики обещают в Свердловской области и Екатеринбурге в ближайшие дни переменную облачность и преимущественно без осадков. 5 декабря в уральской столице ожидается — 9-11 градусов днем, ненамного холоднее ночью. Во вторник температура воздуха днем опустится до -14 градусов, а ночью обещают морозы до — 20. Местами в Свердловской области ожидается до — 25 градусов. 7 декабря днем температура воздуха составит — 12-14 градусов, а ночью — 17-19. В Свердловской области в последние дни выпало большое количество осадков. ГИБДД выпускала предупреждение для водителей и призывало не выезжать на дальние расстояния без лишней необходимости.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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