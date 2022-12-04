В Челябинске откроется новый ночной клуб-ресторан

В Челябинске на месте ночного клуба «Опера» откроют клуб-ресторан «Заря». Информация об этом появилась в социальных сетях.
«Новый бар, новая кухня, новая атмосфера — создаем новую „Зарю“. Танцуйте так, будто на вас никто не смотрит — у нас можно все и даже больше. Увидимся 9 и 10 декабря на открытии», — гласит текст в паблике «Клуб-ресторан „Заря“» в соцсети «ВКонтакте».
Клуб будет работать в выходные и праздничные дни. Меню кухни и бара заведение не оглашает, обещая только, что они будут обновлены. Клуб-ресторан находится в ТРК «Куба» на Цвиллинга, 25.
Ранее в Челябинске открылся новый итальянский ресторан. В меню вошли 11 классических и фирменных пицц, домашняя паста ручной работы, стейки и блюда из морепродуктов.
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