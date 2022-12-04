04 декабря 2022
03 декабря 2022
02 декабря 2022

В Челябинске откроется новый ночной клуб-ресторан

© Служба новостей «URA.RU»
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Bla Bla Bar. Екатеринбург, bar, ночной клуб, бар, bla bla bar
Заведение будет работать в выходные и праздники Фото:

В Челябинске на месте ночного клуба «Опера» откроют клуб-ресторан «Заря». Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Новый бар, новая кухня, новая атмосфера — создаем новую „Зарю“. Танцуйте так, будто на вас никто не смотрит — у нас можно все и даже больше. Увидимся 9 и 10 декабря на открытии», — гласит текст в паблике «Клуб-ресторан „Заря“» в соцсети «ВКонтакте».

Клуб будет работать в выходные и праздничные дни. Меню кухни и бара заведение не оглашает, обещая только, что они будут обновлены. Клуб-ресторан находится в ТРК «Куба» на Цвиллинга, 25.

Ранее в Челябинске открылся новый итальянский ресторан. В меню вошли 11 классических и фирменных пицц, домашняя паста ручной работы, стейки и блюда из морепродуктов.

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В Челябинске на месте ночного клуба «Опера» откроют клуб-ресторан «Заря». Информация об этом появилась в социальных сетях. «Новый бар, новая кухня, новая атмосфера — создаем новую „Зарю“. Танцуйте так, будто на вас никто не смотрит — у нас можно все и даже больше. Увидимся 9 и 10 декабря на открытии», — гласит текст в паблике «Клуб-ресторан „Заря“» в соцсети «ВКонтакте». Клуб будет работать в выходные и праздничные дни. Меню кухни и бара заведение не оглашает, обещая только, что они будут обновлены. Клуб-ресторан находится в ТРК «Куба» на Цвиллинга, 25. Ранее в Челябинске открылся новый итальянский ресторан. В меню вошли 11 классических и фирменных пицц, домашняя паста ручной работы, стейки и блюда из морепродуктов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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